किडनी शरीरातील टॉक्सिक पदार्थ काढतो आणि अधिकचे पाणी बाहेर काढण्यास मदत करते. अशावेळी योग्य खाणेपिणे किडनीचे आरोग्य चांगले ठेवण्यासाठी मदत करते.
सफरचंदामध्ये फायबर आणि अँटिऑक्सिडेंटस भरपूर असते. यामुळे शरीरातील सूज कमी करते आणि पचन चांगले ठेवण्यास मदत करते. रोज सफरचंद खाल्ल्याने किडनी चांगली राहण्यास मदत होते.
लसूणमध्ये एंटीऑक्सीडेंट आणि एंटीइन्फ्लेमेटरी गुणधर्म असतात. ही शरीरातील सूज कमी करते आणि रक्तदाब नियंत्रणामध्ये ठेवते. त्यामुळे किडनीवर पडणारा दबाव कमी होतो.
पालक, मेथी आणि इतर पाने असलेले भाजीमध्ये विटामिन, मिनरल आणि फायबर असते. हे शरीराला पोषण तत्त्व देतात आणि किडनी चांगली ठेवण्यास मदत करते.
जांभूळ आणि बेरीजमध्ये एंटीऑक्सीडेंटचे प्रमाण असते. हे शरीरातील हानिकारक घटकांपासून बचाव करण्यास मदत करते आणि किडनी चांगली ठेवण्यास मदत करते.
फ्लॉवरमध्ये विटामिन सी, फायबर आणि इतर पोषक तत्व असतात. हे पचन चांगले ठेवण्यास मदत करते आणि शरीरातील विषारी तत्व बाहेर करण्यास मदत करते.
पुरेसे पाणी पिणे किडनीसाठी गरजेचे आहे. दह्यामधील प्रोबायोटिक्स पचन सुधारण्यास मदत करते. योग्य प्रकारे याचे सेवन केल्याने किडनी चांगली राहण्यास मदत होते.
