दुपारची झोप का आहे आवश्यक?पॉवर नॅप घेतल्याने शरीरातील थकवा दूर होतो असे म्हटले जाते. दुपारची झोप बऱ्याचदा अनेकांना दुपारी जेवल्यावर झोप येते. दुपारची 20 मिनिटांची झोप आपल्याला डोक्याला प्रफुल्लित करण्याचे काम करते. सतत काम केल्याने आपल्या मेंदूत एडेनोसेन नावाचे केमिकल तयार होते. त्यामुळे आपल्या शरीरात थकवा जाणवतो, आणि आपल्याला झोप येते. आपण दुपारची झोप घेतो तेव्हा डोक्यातील एडेनोसेनची मात्रा कमी होते. दुपारची डुलकी घेतल्याने थकवा कमी होऊन काम करण्यास उत्साह निर्माण होतो.