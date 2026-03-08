रोगप्रतिकार शक्ती वाढविण्यासाठी हे पदार्थ करतात मदत

Lifestyle

08 March 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

रोगप्रतिकारक शक्ती शरीरातील व्हायरस, बॅक्टेरिया आणि काही आजारांपासून वाचण्यासाठी मदत करते. पौष्टिक पदार्थ खाल्ल्याने रोगप्रतिकारक शक्ती चांगली राहते. कोणते पदार्थ खावे, जाणून घ्या

फळ आणि रोगप्रतिकारक शक्ती 

Picture Credit: Pinterest

संत्र, लिंबू आणि हंगामी फळ यांसारख्या फळांमध्ये विटामिन भरपूर प्रमाणात असते. हे रोगप्रतिकार शक्ती मजबूत करण्यास मदत करते आणि शरीराला रोगांपासून वाचवण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका घेते.

लिंबूवर्गीय फळे

Picture Credit: Pinterest

पालक, मेथी, मोहरी यांसारख्या हिरव्या पालेभाज्यामध्ये विटामिन, आयरन आणि एंटीऑक्सीडेंट भरपूर प्रमाणात असते. याचा आपल्या आहारात समावेश केल्याने रोगप्रतिकार शक्ती मजबूत होते.

हिरव्या पालेभाज्या

Picture Credit: Pinterest

लसूणमध्ये एंटीबॅक्टेरियल आणि एंटीव्हायरल गुणधर्म असतात. रोज लसूण खाल्ल्याने रोगप्रतिकार शक्ती चांगली होऊ शकते आणि काही आजारांपासून आराम मिळू शकतो.

लसूण 

Picture Credit: Pinterest

दही 

दह्यामध्ये प्रोबायोटिक्स असते. जे पोटाच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर मानले जाते. पचकरतेनसंस्था मजबूत ठेवण्यास मदत  आणि काही आजारांपासून बचाव करण्यास मदत होते.

Picture Credit: Pinterest

आल्यामध्ये एंटीऑक्सीडेंट आणि एंटीइन्फ्लेमेटरी गुणधर्म असतात. याच्या रोजच्या सेवनाने सूज कमी होते आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढण्यास मदत होते.

आले

Picture Credit: Pinterest

बदाम आणि इतर नट्समध्ये विटामीन सी आणि पौष्टिक तत्व असते. हे मर्यादित प्रमाणात खाल्ल्याने शरीराला पोषक तत्व मिळतात आणि रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत ठेवण्यास मदत करते.

बदाम आणि नट्स

Picture Credit: Pinterest

थकवा दूर करण्यासाठी दुपारची झोप का आहे आवश्यक?

पुढे वाचा