रोगप्रतिकारक शक्ती शरीरातील व्हायरस, बॅक्टेरिया आणि काही आजारांपासून वाचण्यासाठी मदत करते. पौष्टिक पदार्थ खाल्ल्याने रोगप्रतिकारक शक्ती चांगली राहते. कोणते पदार्थ खावे, जाणून घ्या
संत्र, लिंबू आणि हंगामी फळ यांसारख्या फळांमध्ये विटामिन भरपूर प्रमाणात असते. हे रोगप्रतिकार शक्ती मजबूत करण्यास मदत करते आणि शरीराला रोगांपासून वाचवण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका घेते.
पालक, मेथी, मोहरी यांसारख्या हिरव्या पालेभाज्यामध्ये विटामिन, आयरन आणि एंटीऑक्सीडेंट भरपूर प्रमाणात असते. याचा आपल्या आहारात समावेश केल्याने रोगप्रतिकार शक्ती मजबूत होते.
लसूणमध्ये एंटीबॅक्टेरियल आणि एंटीव्हायरल गुणधर्म असतात. रोज लसूण खाल्ल्याने रोगप्रतिकार शक्ती चांगली होऊ शकते आणि काही आजारांपासून आराम मिळू शकतो.
दह्यामध्ये प्रोबायोटिक्स असते. जे पोटाच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर मानले जाते. पचकरतेनसंस्था मजबूत ठेवण्यास मदत आणि काही आजारांपासून बचाव करण्यास मदत होते.
आल्यामध्ये एंटीऑक्सीडेंट आणि एंटीइन्फ्लेमेटरी गुणधर्म असतात. याच्या रोजच्या सेवनाने सूज कमी होते आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढण्यास मदत होते.
बदाम आणि इतर नट्समध्ये विटामीन सी आणि पौष्टिक तत्व असते. हे मर्यादित प्रमाणात खाल्ल्याने शरीराला पोषक तत्व मिळतात आणि रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत ठेवण्यास मदत करते.
