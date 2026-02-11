FOMO म्हणजे Fear of Missing Out, म्हणजेच इतर लोक एन्जॉय करत आहेत आणि आपण ते चुकवत आहोत अशी वाटणारी भीती.
Picture Credit: Pinterest
इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सॲप आणि स्नॅपचॅटवरील पोस्ट्स पाहून आपलं आयुष्य कमी रोमांचक वाटू लागतं.
Picture Credit: Pinterest
इतरांचं यश, प्रवास किंवा लाईफस्टाइल पाहून स्वतःची तुलना सुरू होते, ज्यामुळे आत्मविश्वास कमी होतो.
Picture Credit: Pinterest
FOMOमुळे नको असलेली खरेदी, अनावश्यक प्लॅन्स किंवा घाईघाईचे निर्णय घेतले जातात.
Picture Credit: Pinterest
काहीतरी चुकतंय असं सतत वाटल्याने चिंता, तणाव आणि चिडचिड वाढू शकते.
Picture Credit: Pinterest
आपण सध्या काय आहे यापेक्षा इतर काय करत आहेत याकडे जास्त लक्ष जातं.
Picture Credit: Pinterest
सोशल मीडियावर वेळ मर्यादित ठेवणं आणि स्वतःच्या गरजांवर लक्ष देणं गरजेचं आहे.
Picture Credit: Pinterest