'Korean Lover Game' हा  जीवघेणा खेळ आहे तरी काय?

Gadgets

05 february 2026

Author: श्वेता झगडे

गाझियाबादमधील तीन सख्ख्या बहिणींनी नवव्या मजल्यावरून उडी मारून आपलं जीवन संपवलं

तीन बहिणींनी

Picture Credit: Pinterest

या तीन मुली कोरियन लव्हर नावाच्या एका ऑनलाईन गेमच्या चाहत्या असल्याची माहिती समोर आली आहे

ऑनलाईन गेम

Picture Credit: Pinterest

या तीन बहिणींनी आपलं जीवन संपवण्यामागे हा गेमच असल्याचं मानलं जात आहे

आत्महत्या

Picture Credit: Pinterest

तीन सख्ख्या बहिणी या डिजीटल जगातच जगायच्या. त्या कोरियन गेममधील एक टास्क पूर्ण करत होत्या

काय आहे कोरियन गेम?

Picture Credit: Pinterest

हा एक ऑनलाइन, टास्क-आधारित इंटरएक्टिव्ह गेम असल्याचे सांगितले जाते

स्वरूप काय?

Picture Credit: Pinterest

हे एक विशिष्ट प्रकारचे ॲप किंवा प्लॅटफॉर्म आहे जिथे वापरकर्त्यांना विविध 'आव्हाने'किंवा 'टास्क' दिले 

आव्हाने

Picture Credit: Pinterest

हा गेम प्रामुख्याने अशा अल्पवयीन मुलांना आकर्षित करतो

आकर्षण

Picture Credit: Pinterest

जे कोरियन संस्कृती, के-पॉप किंवा कोरियन ड्रामा यांच्या प्रेमात आहेत किंवा त्यांच्याबद्दल कमालीचे वेडे 

ड्रामा आणि प्रेम

Picture Credit: Pinterest

यामध्ये युजर्संना 'रोल-प्ले' (विशिष्ट भूमिका निभावणे) करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाते

पात्रे आणि भूमिका

Picture Credit: Pinterest

स्वतःला 'कोरियन राजकन्या' समजू लागल्या होत्या. चिठ्ठ्यांमध्येही भारतीय नसून कोरियन असल्याचा उल्लेख

 राजकन्या

Picture Credit: Pinterest

रेस्टॉरंट-स्टाईल चिकन टिक्का बनवा घरच्या किचनमध्ये…

पुढे वाचा