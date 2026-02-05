'Korean Lover Game' हा  जीवघेणा खेळ आहे तरी काय?

गाझियाबादमधील तीन सख्ख्या बहिणींनी नवव्या मजल्यावरून उडी मारून आपलं जीवन संपवलं
या तीन मुली कोरियन लव्हर नावाच्या एका ऑनलाईन गेमच्या चाहत्या असल्याची माहिती समोर आली आहे
या तीन बहिणींनी आपलं जीवन संपवण्यामागे हा गेमच असल्याचं मानलं जात आहे
तीन सख्ख्या बहिणी या डिजीटल जगातच जगायच्या. त्या कोरियन गेममधील एक टास्क पूर्ण करत होत्या
हा एक ऑनलाइन, टास्क-आधारित इंटरएक्टिव्ह गेम असल्याचे सांगितले जाते
हे एक विशिष्ट प्रकारचे ॲप किंवा प्लॅटफॉर्म आहे जिथे वापरकर्त्यांना विविध 'आव्हाने'किंवा 'टास्क' दिले
हा गेम प्रामुख्याने अशा अल्पवयीन मुलांना आकर्षित करतो
जे कोरियन संस्कृती, के-पॉप किंवा कोरियन ड्रामा यांच्या प्रेमात आहेत किंवा त्यांच्याबद्दल कमालीचे वेडे
यामध्ये युजर्संना 'रोल-प्ले' (विशिष्ट भूमिका निभावणे) करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाते
स्वतःला 'कोरियन राजकन्या' समजू लागल्या होत्या. चिठ्ठ्यांमध्येही भारतीय नसून कोरियन असल्याचा उल्लेख
