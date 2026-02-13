साबुदाणा स्वच्छ धुऊन 4–5 तास किंवा रात्रभर भिजत ठेवा. पाणी पूर्ण निथळून तो मोकळा करा.
एका भांड्यात भिजवलेला साबुदाणा, कुस्करलेले बटाटे, शेंगदाण्याचा कुट, हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर एकत्र करा.
त्यात जिरे, मीठ, साखर आणि लिंबूरस घालून सर्व मिश्रण नीट मळून घ्या.
मिश्रणाचे छोटे गोळे करून हाताने थोडे चपटे करून टिक्कीचा आकार द्या.
कढईत थोडे तेल गरम करा. मध्यम आचेवर टिक्क्या शॅलो फ्राय करा.
टिक्क्या दोन्ही बाजूंनी सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत भाजा.
गरमागरम साबुदाणा टिक्की दह्यासोबत खाण्यासाठी सर्व्ह करा.
