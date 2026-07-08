तुम्ही पोलिसांची गाडी कधी जवळून पाहिली आहे का? तुम्हाला कधी त्यात वेगळे पण जाणवले का?
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असे पाहिला गेले तर आतापर्यंत केवळ तिच्या सायरन आणि दिव्यांमुळेच वेगळी वाटली असेल.
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पण, सामान्य गाड्यांच्या तुलनेत कित्येक पटींनी पोलिसांची गाडी ही अधिक मजबूत आणि प्रगत असते.
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त्यातीतलच एक भाग म्हणजे गाडीचे टायर. सामान्य आणि पोलिसांच्या गाडीचे टायर यामध्ये देखील फरक असतो.
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चला तर जाणून घेऊया सामान्य आणि पोलिसांच्या गाडीतील टायरमधील फरक.
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सर्वसाधारण रस्त्यावरील गाडीचे टायर १२० ते १४० किमी प्रति तास वेगासाठी बनवलेले असतात.
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तर पोलिसांच्या टायर्सना सामान्यत: W किंवा V असे स्पीड रेटिंग असते. याचा अर्थ असा की, हे टायर्स न फाटता किंवा पकड न गमावता ताशी २४० ते २७० किलोमीटर वेगाने चालू शकतात.
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रस्त्यावरील टोकदार दगड किंवा खिळ्यांमुळे सर्वसाधारण वाहनांचे टायर सहजपणे पंक्चर होऊ शकतात.
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पोलीस गाडीच्या टायरला स्टील बेल्टचे अतिरिक्त तर आणि विशेष नायलॉन रॅप लावलेले असते.
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कंपन्या त्यांना ३० ते ३५ टक्के अधिक मजबूत बनवतात. जेणेकरुन गुन्हेगाराचा पाठलाग करताना वाहनाला अचानक फुटपाथवर चढावे लागले किंवा खड्डे पार करावे लागले, तरी टायर फुटणार नाहीत.
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यामुळे पोलिसांच्या गाडीचे टायर इतके मजबूत असतात.
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