Normal VS Police Tyres जाणून घ्या फरक

Automobile

08 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

जाणून घ्या फरक

तुम्ही पोलिसांची गाडी कधी जवळून पाहिली आहे का? तुम्हाला कधी त्यात वेगळे पण जाणवले का?

Picture Credit: Pinterest

वेगळेपण

असे पाहिला गेले तर आतापर्यंत केवळ तिच्या सायरन आणि दिव्यांमुळेच वेगळी वाटली असेल.

Picture Credit: Pinterest

अधिक मजबूत आणि प्रगत

पण, सामान्य गाड्यांच्या तुलनेत कित्येक पटींनी पोलिसांची गाडी ही अधिक मजबूत आणि प्रगत असते.

Picture Credit: Pinterest

त्यातीतलच एक भाग म्हणजे गाडीचे टायर. सामान्य आणि पोलिसांच्या गाडीचे टायर यामध्ये देखील फरक असतो.

गाडीचे टायर

Picture Credit: Pinterest

चला तर जाणून घेऊया सामान्य आणि पोलिसांच्या गाडीतील टायरमधील फरक. 

टायरमधील फरक

Picture Credit: Pinterest

सर्वसाधारण रस्त्यावरील गाडीचे टायर १२० ते १४० किमी प्रति तास वेगासाठी बनवलेले असतात. 

१२० ते १४० किमी प्रति तास वेग

\Picture Credit: Pinterest

तर पोलिसांच्या टायर्सना सामान्यत: W किंवा V असे स्पीड रेटिंग असते. याचा अर्थ असा की, हे टायर्स न फाटता किंवा पकड न गमावता ताशी २४० ते २७० किलोमीटर वेगाने चालू शकतात. 

W किंवा V असे स्पीड रेटिंग 

\Picture Credit: Pinterest

रस्त्यावरील टोकदार दगड किंवा खिळ्यांमुळे सर्वसाधारण वाहनांचे टायर सहजपणे पंक्चर होऊ शकतात.

सहजपणे पंक्चर होतात

\Picture Credit: Pinterest

पोलीस गाडीच्या टायरला स्टील बेल्टचे अतिरिक्त तर आणि विशेष नायलॉन रॅप लावलेले असते.

नायलॉन रॅप 

\Picture Credit: Pinterest

कंपन्या त्यांना ३० ते ३५ टक्के अधिक मजबूत बनवतात. जेणेकरुन गुन्हेगाराचा पाठलाग करताना वाहनाला अचानक फुटपाथवर चढावे लागले किंवा खड्डे पार करावे लागले, तरी टायर फुटणार नाहीत.

३० ते ३५ टक्के अधिक मजबूत

\Picture Credit: Pinterest

यामुळे पोलिसांच्या गाडीचे टायर इतके मजबूत असतात.

मजबूत टायर

\Picture Credit: Pinterest

Ducati Diavel V4 Black Roadster; भारतात नव्या अवतारात एंट्री!

पुढे वाचा