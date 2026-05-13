चिकन 65 मधील ‘65’ चा अर्थ काय? जाणून घ्या या डिशमागची रंजक कहाणी

13 May 2026

Author:  श्वेता झगडे 

‘चिकन 65’ या लोकप्रिय पदार्थातील ‘65’ या आकड्याबाबत अनेक मजेशीर आणि वेगवेगळ्या कथा

हा पदार्थ 1965 साली Hotel Buhari मध्ये प्रथम तयार करण्यात आला म्हणून चिकन 65 हे नाव

या पदार्थात 65 मिरच्या किंवा मसाल्यांचे प्रमाण वापरले जात होते.

चिकन 65 दिवसांच्या कोंबडीपासून बनवले जात होते.

हॉटेलच्या मेन्यूमध्ये हा पदार्थ 65 क्रमांकावर होता.

सैनिकांसाठी बनवलेल्या 65व्या रेसिपीमुळे हे नाव पडले.

यापैकी कोणत्याही दाव्याला अधिकृत पुरावा नाही. 1965 मध्ये तयार झालेली रेसिपी हीच सर्वाधिक मान्यता

हा पदार्थ दक्षिण भारतातून लोकप्रिय झाला जगभरातील रेस्टॉरंटमध्ये मोठ्या आवडीने खाल्ला जातो.

मसालेदार, कुरकुरीत, झणझणीत चवीमुळे चिकन 65 हा स्टार्टरमध्ये सर्वाधिक लोकप्रिय पदार्थ

