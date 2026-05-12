दिवसभर शरीरात ऊर्जा नसल्यासारखे वाटणे हे अपुऱ्या झोपेचे मुख्य लक्षण असू शकते.
झोप कमी झाल्यावर डोळे लाल होणे, जड वाटणे किंवा सतत पाणी येणे सुरू होऊ शकते.
लहानसहान गोष्टींवर राग येणे किंवा मूड सतत बदलणे हेही झोपेच्या कमतरतेमुळे होऊ शकते.
काम किंवा अभ्यास करताना एकाग्रता कमी होणे हा अपुऱ्या झोपेचा मोठा संकेत आहे.
झोप कमी झाल्यावर शरीरातील हार्मोन्स बदलतात आणि जास्त खाण्याची इच्छा वाढते.
सकाळी उठल्यानंतर डोके जड वाटणे किंवा वारंवार डोकेदुखी होणे दिसू शकते.
चेहरा निस्तेज दिसणे, डार्क सर्कल्स वाढणे किंवा त्वचा थकलेली दिसणे हेही झोपेच्या अभावाचे संकेत आहेत.
