डिकी उघडत नसेल तर घाबरू नका! हे उपाय करा

Automobile

02 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

अचानक डिकी उघडत नाही?

स्कूटर किंवा बाईकची डिकी लॉक होणे ही सामान्य समस्या आहे. घाईत जोर लावण्याऐवजी आधी कारण शोधणे महत्त्वाचे आहे.

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चावी योग्य प्रकारे फिरवा

चावी पूर्णपणे स्लॉटमध्ये बसली आहे का ते तपासा. हलक्या हाताने डावीकडे किंवा उजवीकडे फिरवून पुन्हा प्रयत्न करा.

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सीटवर हलका दाब द्या

कधी कधी सीटवर वजन आल्यामुळे लॉकवर ताण येतो. सीटवर हलका दाब देत चावी फिरवल्यास डिकी उघडू शकते.

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लॉकमध्ये धूळ, माती किंवा गंज साचल्यामुळे यंत्रणा अडकू शकते. लॉक स्वच्छ करून योग्य ल्युब्रिकंट वापरल्यास समस्या दूर होऊ शकते.

लॉकमध्ये धूळ किंवा गंज आहे का?

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मुख्य चावी झिजली असेल तर लॉक व्यवस्थित काम करत नाही. अशावेळी स्पेअर की वापरून पाहणे हा सोपा उपाय ठरू शकतो.

स्पेअर की वापरून पाहा

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स्क्रूड्रायव्हर किंवा इतर साधनांनी जबरदस्तीने डिकी उघडण्याचा प्रयत्न करू नका. त्यामुळे लॉक किंवा सीटचे नुकसान होऊ शकते.

फोर्स करू नका

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वरील उपाय करूनही डिकी उघडत नसेल तर अधिकृत सर्व्हिस सेंटर किंवा अनुभवी मेकॅनिकची मदत घ्या. त्यामुळे लॉकचे नुकसान टळेल.

सर्व्हिस सेंटरची मदत घ्या

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लॉकची नियमित साफसफाई करा. चावी वाकलेली असल्यास बदलून घ्या. डिकीमध्ये जास्त सामान कोंबू नका. वेळोवेळी लॉकला ल्युब्रिकेशन करा.

ही काळजी घ्या

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