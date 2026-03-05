WhatsApp युजर्ससाठी खुशखबर; येणार \u0026#x27;हे\u0026#x27; नवे फिचरव्हॉट्सअॅप युजर्ससाठी एक आनंदाची बातमी Technology 05 March 2026 Author: वेद बर्वे प्रीमियम फीचर युजर्सना व्हॉट्सअॅपकडून \nमिळणार हे खास प्रीमियम फिचर Picture Credit: Pinterest व्हॉट्सअॅप चॅट्स पिन \nकरण्यासंबंधी नवे फिचर \nहोणार अनलॉक पिन चॅटचे फिचर Picture Credit: Pinterest व्हॉट्सअॅपवर लवकरच 3 \nऐवजी एकूण 20 चॅट्स \nपिन करता येणार 3 नाही... 20 Picture Credit: Pinterest या फिचरची सध्या चाचणी केली \nजात असून, लवकरच ते लागू \nकेले जाईल फिचरची चाचणी सुरू Picture Credit: Pinterest त्यामुळे युजर्सना 1, 2 नाही... तर \n20 महत्वाची चॅट्स पिन \nकरता येऊ शकतात युजर्सचा फायदा Picture Credit: Pinterest मात्र, या खास फिचरचा लाभ \nकेवळ प्रीमियम यूजर्सनाच \nघेता येणार आहे केवळ प्रीमियम युजर्स Picture Credit: Pinterest थोडक्यात, या व अन्य फिचर्सचा \nलाभ घेण्यासाठी युजर्सना पेड \nसबस्क्रिप्शन घ्यावे लागेल पैसे भरा, लाभ घ्या Picture Credit: Pinterest मात्र, व्हॉट्सअॅपची सध्याच्या काळातील गरज बघता, युजर्सचा \nया पेड सब्स्क्रिप्शनकडे कल \nअसू शकतो युजर्सचा कल Picture Credit: Pinterest 20,000 पेक्षा स्वस्त ढासू \nस्मार्टफोन्स कोणते? पुढे वाचा