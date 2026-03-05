व्हॉट्सअ‍ॅप युजर्ससाठी एक आनंदाची बातमी

Technology

05 March 2026

Author:  वेद बर्वे

प्रीमियम फीचर

युजर्सना व्हॉट्सअ‍ॅपकडून मिळणार हे खास प्रीमियम फिचर

Picture Credit: Pinterest

व्हॉट्सअ‍ॅप चॅट्स पिन करण्यासंबंधी नवे फिचर होणार अनलॉक

पिन चॅटचे फिचर

Picture Credit: Pinterest

व्हॉट्सअ‍ॅपवर लवकरच 3  ऐवजी एकूण 20 चॅट्स  पिन करता येणार

3 नाही... 20

Picture Credit: Pinterest

या फिचरची सध्या चाचणी केली जात असून, लवकरच ते लागू केले जाईल

फिचरची चाचणी सुरू

Picture Credit: Pinterest

त्यामुळे युजर्सना 1, 2 नाही... तर 20 महत्वाची चॅट्स पिन करता येऊ शकतात

युजर्सचा फायदा

Picture Credit: Pinterest

मात्र, या खास फिचरचा लाभ केवळ प्रीमियम यूजर्सनाच घेता येणार आहे

केवळ प्रीमियम युजर्स

Picture Credit: Pinterest

थोडक्यात, या व अन्य फिचर्सचा लाभ घेण्यासाठी युजर्सना पेड सबस्क्रिप्शन घ्यावे लागेल

पैसे भरा, लाभ घ्या

Picture Credit: Pinterest

मात्र, व्हॉट्सअ‍ॅपची सध्याच्या काळातील गरज बघता, युजर्सचा  या पेड सब्स्क्रिप्शनकडे कल  असू शकतो

युजर्सचा कल

Picture Credit: Pinterest

20,000 पेक्षा स्वस्त ढासू  स्मार्टफोन्स कोणते?

 पुढे वाचा