आता दुसऱ्याचा Video Status तुमच्याही Status वर; WhatsApp अपडेट

Science Technology

08 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

नवीन फीचर्स

WhatsApp ने Status अनुभव अधिक मजेशीर बनवण्यासाठी नवीन फीचर्स आणले आहेत.

Picture Credit: Pinterest

Emoji  फीचर्स

आता फोटो Status वर विविध Emoji लावून तो अधिक आकर्षक बनवता येईल.

Picture Credit: Pinterest

Emoji चा आकार

Emoji चा आकार आणि जागा बदलून फोटोला वेगळा लुक देता येईल.

Picture Credit: Pinterest

मित्र किंवा कुटुंबीयांनी शेअर केलेला Status Video पुन्हा शेअर करण्याची सुविधाही मिळणार आहे.

Status Video

Picture Credit: Pinterest

यामुळे आवडलेले व्हिडिओ स्टेटस पुन्हा अपलोड करण्याची गरज भासणार नाही.

व्हिडिओ स्टेटस

Picture Credit: Pinterest

नवीन फीचर्समुळे Status शेअर करणे अधिक सोपे आणि इंटरॅक्टिव्ह होणार आहे.

Status शेअर करणे सोपे

\Picture Credit: Pinterest

हे अपडेट हळूहळू सर्व युजर्सपर्यंत पोहोचत असून WhatsApp अपडेट ठेवणे महत्त्वाचे आहे.

WhatsApp अपडेट करा

Picture Credit: Pinterest

त्याच अकाउंटने लॉगिन केल्यास जुने चॅट्स Restore करता येतात.

नवीन फोनमध्ये उपयोग

Picture Credit: Pinterest

तुम्ही पाहाल तर हे फीचर्स सर्वांना आलेले नाही. ज्यांनी ज्यांनी WhatsApp अपडेट केले त्यांनाच आले आहे.

महत्त्वाची गोष्ट

Picture Credit: Pinterest

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