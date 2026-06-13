Choke हे थंड इंजिन सुरू करताना इंधन-हवेचे मिश्रण बदलून इंजिन स्टार्ट होण्यास मदत करणारे फीचर आहे.
Picture Credit: Pinterest
थंड हवामानात किंवा बाईक बराच वेळ बंद असल्यास इंजिन सुरू करताना Choke उपयुक्त ठरू शकतो.
Picture Credit: Pinterest
नाही. प्रामुख्याने जुन्या कार्ब्युरेटर (Carburetor) असलेल्या बाईकमध्ये Choke दिलेला असतो.
Picture Credit: Pinterest
अनेक आधुनिक FI (Fuel Injection) बाईकमध्ये त्याची गरज नसते.
Picture Credit: Pinterest
इंजिन सुरू झाल्यानंतर काही सेकंद ते एक मिनिटाच्या आत, इंजिन स्थिर झाल्यावर Choke बंद करणे योग्य ठरते.
Picture Credit: Pinterest
इंधनाचा वापर वाढू शकतो, इंजिनची कार्यक्षमता कमी होऊ शकते आणि काही वेळा काळा धूरही दिसू शकतो.
\Picture Credit: Pinterest
अशी समस्या वारंवार होत असल्यास स्पार्क प्लग, बॅटरी किंवा इंधन प्रणाली तपासण्याची गरज असू शकते.
Picture Credit: Pinterest
Choke हा फक्त थंड इंजिन सुरू करण्यासाठी मदतनीस पर्याय आहे.
Picture Credit: Pinterest
इंजिन गरम झाल्यानंतर तो बंद करणे आणि बाईकच्या प्रकारानुसार त्याचा वापर करणे महत्त्वाचे आहे.
Picture Credit: Pinterest
Adventure Ridersची पसंती; Honda Transalp XL750 मध्ये काय आहे खास?