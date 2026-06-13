सकाळी बाईक स्टार्ट करताना Choke कधी वापरावा?

Automobile

13 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

Choke म्हणजे काय?

Choke हे थंड इंजिन सुरू करताना इंधन-हवेचे मिश्रण बदलून इंजिन स्टार्ट होण्यास मदत करणारे फीचर आहे.

Picture Credit: Pinterest

सकाळी कधी वापरावा?

थंड हवामानात किंवा बाईक बराच वेळ बंद असल्यास इंजिन सुरू करताना Choke उपयुक्त ठरू शकतो.

Picture Credit: Pinterest

सर्व बाईकमध्ये Choke असतो का?

नाही. प्रामुख्याने जुन्या कार्ब्युरेटर (Carburetor) असलेल्या बाईकमध्ये Choke दिलेला असतो. 

Picture Credit: Pinterest

 अनेक आधुनिक FI (Fuel Injection) बाईकमध्ये त्याची गरज नसते.

गरज नसते

Picture Credit: Pinterest

इंजिन सुरू झाल्यानंतर काही सेकंद ते एक मिनिटाच्या आत, इंजिन स्थिर झाल्यावर Choke बंद करणे योग्य ठरते.

किती वेळ वापरावा?

Picture Credit: Pinterest

इंधनाचा वापर वाढू शकतो, इंजिनची कार्यक्षमता कमी होऊ शकते आणि काही वेळा काळा धूरही दिसू शकतो.

जास्त वेळ Choke सुरू ठेवल्यास काय होते?

\Picture Credit: Pinterest

अशी समस्या वारंवार होत असल्यास स्पार्क प्लग, बॅटरी किंवा इंधन प्रणाली तपासण्याची गरज असू शकते.

बाईक Choke शिवाय सुरू होत नसेल तर?

Picture Credit: Pinterest

Choke हा फक्त थंड इंजिन सुरू करण्यासाठी मदतनीस पर्याय आहे.

थंड इंजिन

Picture Credit: Pinterest

इंजिन गरम झाल्यानंतर तो बंद करणे आणि बाईकच्या प्रकारानुसार त्याचा वापर करणे महत्त्वाचे आहे.

इंजिन गरम झाल्यानंतर तो बंद करा

Picture Credit: Pinterest

Adventure Ridersची पसंती;  Honda Transalp XL750 मध्ये काय आहे खास?

पुढे वाचा