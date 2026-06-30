AC आणि डीफॉगर कधी वापरावे?

Automobile

30 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

धुके, धूसर काच आणि कमी व्हिजिबिलिटी टाळण्यासाठी जाणून घ्या योग्य वेळ

AC आणि डीफॉगर कधी वापरावे?

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पावसात बाहेर थंड हवा आणि कारमध्ये उबदार हवा असल्याने काचांवर धुके तयार होते.

काच धूसर का होते?

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विंडशील्ड धूसर दिसू लागल्यास लगेच AC सुरू करा. तो हवेतला ओलावा कमी करून काच पटकन स्वच्छ करतो.

AC कधी सुरू करावे?

Img Source: Pinterest 

डीफॉगर कधी वापरावा?

समोरील काच धुक्याने झाकली गेली असेल तर Front Defogger सुरू करा. मागील काच धूसर असेल तर Rear Defogger वापरा.

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Fresh Air मोड निवडा

Recirculation ऐवजी Fresh Air मोड वापरल्यास बाहेरची कोरडी हवा आत येते आणि धुके लवकर कमी होते.

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फक्त वायपर पुरेसे नाहीत

वायपर बाहेरचे पाणी काढतात, पण काचेच्या आतील धुके हटवण्यासाठी AC आणि डीफॉगर आवश्यक असतात.

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सुरक्षित ड्रायव्हिंग टिप

काच पूर्णपणे स्वच्छ झाल्याशिवाय वेग वाढवू नका. स्पष्ट व्हिजिबिलिटी हीच पावसातील सुरक्षित प्रवासाची गुरुकिल्ली.

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सुरक्षित ड्रायव्हिंगचा सोपा नियम

पावसात AC, डीफॉगर आणि वायपर यांचा योग्य वापर केल्यास व्हिजिबिलिटी सुधारते आणि अपघाताचा धोका कमी होण्यास मदत होते.

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