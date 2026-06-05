चॅट्स, फोटो आणि सेटिंग्जची सुरक्षित कॉपी म्हणजे Backup.
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WhatsApp चा काही डेटा तुमच्या डिव्हाइसवर स्थानिक स्वरूपात साठवला जातो.
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बहुतेक Android फोनमध्ये Backup Google Account शी जोडला जातो.
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iPhone वापरकर्त्यांचा Backup साधारणपणे iCloud मध्ये साठवला जातो.
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दैनिक, साप्ताहिक किंवा मासिक Backup सेट करता येतो.
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Cloud Backup साठी Wi-Fi किंवा Mobile Data लागतो.
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सेटिंगनुसार मीडिया फाइल्स देखील Backup मध्ये समाविष्ट होऊ शकतात.
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त्याच अकाउंटने लॉगिन केल्यास जुने चॅट्स Restore करता येतात.
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Backup नियमित ठेवल्यास फोन हरवला किंवा बदलला तरी डेटा मिळवणे सोपे होते.
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