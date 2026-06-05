WhatsApp Backup नेमका कुठे असतो?

Science Technology

05 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

WhatsApp Backup म्हणजे काय?

चॅट्स, फोटो आणि सेटिंग्जची सुरक्षित कॉपी म्हणजे Backup.

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📱 फोनमध्येही डेटा असतो

WhatsApp चा काही डेटा तुमच्या डिव्हाइसवर स्थानिक स्वरूपात साठवला जातो.

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Android मध्ये कुठे सेव्ह होतो?

बहुतेक Android फोनमध्ये Backup Google Account शी जोडला जातो.

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iPhone वापरकर्त्यांचा Backup साधारणपणे iCloud मध्ये साठवला जातो.

iPhone मध्ये काय होते?

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दैनिक, साप्ताहिक किंवा मासिक Backup सेट करता येतो.

Backup आपोआप होऊ शकतो

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Cloud Backup साठी Wi-Fi किंवा Mobile Data लागतो.

इंटरनेट आवश्यक

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सेटिंगनुसार मीडिया फाइल्स देखील Backup मध्ये समाविष्ट होऊ शकतात.

फोटो आणि व्हिडिओही सेव्ह होतात

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त्याच अकाउंटने लॉगिन केल्यास जुने चॅट्स Restore करता येतात.

नवीन फोनमध्ये उपयोग

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Backup नियमित ठेवल्यास फोन हरवला किंवा बदलला तरी डेटा मिळवणे सोपे होते.

महत्त्वाची गोष्ट

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