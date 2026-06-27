केळी हे शुभ आणि मंगल फळ मानले जाते. वटपौर्णिमेच्या पूजेत केळी अर्पण करणे शुभ मानले जाते.
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पावसाळ्याच्या सुरुवातीला मिळणारे हे फळ पूजेच्या ताटात ठेवले जाते.
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फणसाचे गरे किंवा फणसाचा वापर पूजेच्या ताटात आवर्जून केला जातो.
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हा रानमेवा/ फळ आरोग्यासाठी उत्तम आणि पूजेसाठी महत्त्वाचे मानले जाते.
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मोसंबी किंवा संत्री यांसारखी रसाळ फळे नैवेद्यासाठी उत्तम पर्याय आहेत. ही फळे ताजेपणा आणि उत्साहाचे प्रतीक मानली जातात.
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हंगामानुसार उपलब्ध ताजी फळे पूजेत ठेवू शकता. आंब्याचा हंगाम असल्यास त्याचाही नैवेद्यात समावेश केला जातो.
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पूजेसाठी नेहमी ताजी, स्वच्छ आणि डाग नसलेली फळे निवडा. पूजनानंतर ही फळे प्रसाद म्हणून कुटुंबातील सदस्यांमध्ये वाटावीत.
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