मॅट लिपस्टिक जास्त काळ टिकून राहते ज्यामुळे महिलांमध्ये त्या लोकप्रिय होऊ लागल्या आहेत.
ओठांना मऊपणा देणारी ही लिपस्टिक ज्यांचे ओठ ड्राय आहेत त्यांच्यासाठी एक योग्य पर्याय आहे.
ओठांना चमकदार बनवण्यासाठी ग्लॉसी लिपस्टिकचा वापर केला जातो.
बोल्ड लूकसाठी लिपस्टिक परफेक्ट आहेत, त्या ओठांवर पटकन सेट होतात.
नॅचरल लूक हवा असेल तर लीप टिंटचा वापर एक चांगला पर्याय आहे.
गोऱ्या चेहऱ्यासाठी पिंक किंवा न्यूड शेड्स तर सावळ्या चेहऱ्यासाठी ब्राऊन, वाइन शेड्स उत्तम दिसतात.
