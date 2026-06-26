रस्त्यावर साचलेल्या पाण्यातून गाडी नेल्यास अनेक महागडे पार्ट्स खराब होऊ शकतात. त्यामुळे मोठा खर्च टाळण्यासाठी सावधगिरी आवश्यक आहे.
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इंजिनमध्ये पाणी शिरल्यास पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड आणि इतर अंतर्गत भागांचे गंभीर नुकसान होऊ शकते.
सेन्सर्स, वायरिंग आणि ECU मध्ये पाणी गेल्यास गाडीमध्ये विविध तांत्रिक समस्या निर्माण होऊ शकतात.
पाण्यामुळे शॉर्ट सर्किट होण्याचा धोका वाढतो, ज्याचा परिणाम बॅटरी आणि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टमवर होऊ शकतो.
ब्रेक ओले झाल्यानंतर गाडी थांबवण्यासाठी अधिक अंतर लागू शकते, त्यामुळे अपघाताचा धोका वाढतो.
खोल पाण्यातून वारंवार गाडी गेल्यास ट्रान्समिशनमध्ये पाणी जाऊन मोठा दुरुस्ती खर्च येऊ शकतो.
कार्पेट, सीट्स आणि केबिनमध्ये ओलावा राहिल्यास बुरशी तयार होऊन वाईट वास येऊ शकतो.
चिखल आणि पाण्यामुळे गंज वाढू शकतो, ज्यामुळे वाहनाच्या पार्ट्सची झीज जलद होऊ शकते.
इंजिन पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न करू नका. गाडी टो करून सर्व्हिस सेंटरमध्ये नेऊन संपूर्ण तपासणी करून घ्या.
खोल पाण्यातून गाडी नेणे टाळा. थोडी सावधगिरी तुम्हाला हजारो रुपयांच्या दुरुस्ती खर्चापासून वाचवू शकते.