पावसाच्या पाण्यात गाडी गेली तर?

Automobile

26 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

रस्त्यावर साचलेल्या पाण्यातून गाडी नेल्यास अनेक महागडे पार्ट्स खराब होऊ शकतात. त्यामुळे मोठा खर्च टाळण्यासाठी सावधगिरी आवश्यक आहे.

पाण्यात गाडी गेली तर?

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इंजिनमध्ये पाणी शिरल्यास पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड आणि इतर अंतर्गत भागांचे गंभीर नुकसान होऊ शकते.

इंजिन हायड्रोलॉकचा धोका

सेन्सर्स, वायरिंग आणि ECU मध्ये पाणी गेल्यास गाडीमध्ये विविध तांत्रिक समस्या निर्माण होऊ शकतात.

इलेक्ट्रिकल सिस्टीम बिघडू शकते

बॅटरी आणि इलेक्ट्रॉनिक्सवर परिणाम

पाण्यामुळे शॉर्ट सर्किट होण्याचा धोका वाढतो, ज्याचा परिणाम बॅटरी आणि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टमवर होऊ शकतो.

ब्रेकिंग कार्यक्षमता कमी होते

ब्रेक ओले झाल्यानंतर गाडी थांबवण्यासाठी अधिक अंतर लागू शकते, त्यामुळे अपघाताचा धोका वाढतो.

गिअरबॉक्सचे नुकसान

खोल पाण्यातून वारंवार गाडी गेल्यास ट्रान्समिशनमध्ये पाणी जाऊन मोठा दुरुस्ती खर्च येऊ शकतो.

इंटिरियरमध्ये दुर्गंधी निर्माण होऊ शकते

कार्पेट, सीट्स आणि केबिनमध्ये ओलावा राहिल्यास बुरशी तयार होऊन वाईट वास येऊ शकतो.

सस्पेन्शन आणि व्हील बेअरिंगवर परिणाम

चिखल आणि पाण्यामुळे गंज वाढू शकतो, ज्यामुळे वाहनाच्या पार्ट्सची झीज जलद होऊ शकते.

गाडी पाण्यात अडकली तर

इंजिन पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न करू नका. गाडी टो करून सर्व्हिस सेंटरमध्ये नेऊन संपूर्ण तपासणी करून घ्या.

सुरक्षित ड्रायव्हिंग करा

खोल पाण्यातून गाडी नेणे टाळा. थोडी सावधगिरी तुम्हाला हजारो रुपयांच्या दुरुस्ती खर्चापासून वाचवू शकते.

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