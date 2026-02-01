देशाच्या बजेटमध्ये कोणकोणत्या क्षेत्राचा समावेश असतो?

31 January 2026

Author:  दिवेश चव्हाण

शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा, सिंचन योजना, खते आणि किमान आधारभूत किंमत (MSP) यासाठी निधी दिला जातो.

शेती 

Picture Credit: Pinterest

नवीन शाळा-कॉलेज बांधणे, शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण आणि विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीची तरतूद असते.

शिक्षण

Picture Credit: Pinterest

देशाच्या सीमांचे रक्षण करण्यासाठी आधुनिक शस्त्रे खरेदी आणि सैन्य दलाच्या पगारासाठी मोठा वाटा असतो.

सुरक्षा

Picture Credit: Pinterest

'मेक इन इंडिया' सारख्या योजना आणि नवीन उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सबसिडी दिली जाते.

औद्योगिकीकरण

Picture Credit: Pinterest

बजेटमध्ये आयकराचे नवे दर (Slabs) आणि सवलती जाहीर करून सामान्य करदात्यांना दिलासा दिला जातो.

इन्कम टॅक्स

Picture Credit: Pinterest

स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन, निर्यातीला चालना आणि छोट्या उद्योगांना (MSME) स्वस्त कर्ज दिले जाते.

व्यवसाय

Picture Credit: Pinterest

नवीन रुग्णालये, स्वस्त औषधे (जनऔषधी केंद्र) आणि विमा योजनांसाठी (उदा. आयुष्यमान भारत) खर्च केला जातो. 

आरोग्य

Picture Credit: Pinterest

