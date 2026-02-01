देशाच्या बजेटमध्ये कोणकोणत्या क्षेत्राचा समावेश असतो?

शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा, सिंचन योजना, खते आणि किमान आधारभूत किंमत (MSP) यासाठी निधी दिला जातो.
नवीन शाळा-कॉलेज बांधणे, शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण आणि विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीची तरतूद असते.
देशाच्या सीमांचे रक्षण करण्यासाठी आधुनिक शस्त्रे खरेदी आणि सैन्य दलाच्या पगारासाठी मोठा वाटा असतो.
'मेक इन इंडिया' सारख्या योजना आणि नवीन उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सबसिडी दिली जाते.
बजेटमध्ये आयकराचे नवे दर (Slabs) आणि सवलती जाहीर करून सामान्य करदात्यांना दिलासा दिला जातो.
स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन, निर्यातीला चालना आणि छोट्या उद्योगांना (MSME) स्वस्त कर्ज दिले जाते.
नवीन रुग्णालये, स्वस्त औषधे (जनऔषधी केंद्र) आणि विमा योजनांसाठी (उदा. आयुष्यमान भारत) खर्च केला जातो.
