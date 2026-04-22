आपण सोशल मीडियावर फक्त काही मिनिटं घालवू असं ठरवतो, पण स्क्रोल करताना नकळत खूप वेळ निघून जातो.
आपण अनेक वेळा काम पुढे ढकलतो आणि “नंतर करू” असं म्हणतो, पण त्यामुळे महत्त्वाचा वेळ वाया जातो.
जास्त विचार केल्यामुळे आपण योग्य वेळी निर्णय घेऊ शकत नाही आणि त्यामुळे कृती करण्यास उशीर होतो.
जर दिवसाचं योग्य नियोजन नसेल, तर आपण वेळेचा योग्य उपयोग करू शकत नाही आणि दिवस कसा गेला हेही कळत नाही.
नकारात्मक किंवा वेळ वाया घालवणाऱ्या लोकांच्या सहवासात राहिल्यामुळे आपली ऊर्जा आणि वेळ दोन्ही कमी होतात.
एकाच वेळी अनेक कामं करण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे कोणतंच काम पूर्ण लक्ष देऊन होत नाही आणि वेळ वाया जातो.
वेळ कोणी चोरत नाही… आपणच त्याला वाया घालवतो! आजपासून 1 गोष्ट बदला आणि तुमचं आयुष्य बदलायला सुरुवात होईल.
