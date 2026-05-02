ते आधी ऐकतात, मग बोलतात. त्यामुळे त्यांचे शब्द प्रभावी ठरतात
ते घाईत निर्णय घेत नाहीत, विचार करून कृती करतात
शांत लोक चांगले निरीक्षक असतात, लोक आणि परिस्थिती समजून घेतात
त्यांना इतरांकडून मान्यता मिळवण्याची गरज नसते, आत्मविश्वास आतून येतो
ते वाद टाळतात, त्यामुळे ऊर्जा वाया जात नाही
ते तणावातही शांत राहतात, हीच त्यांची खरी ताकद
शांत असणे म्हणजे कमकुवतपणा नाही… ती एक वेगळीच ताकद आहे
