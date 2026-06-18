बाईक रिझर्व्हवर टाकण्यापूर्वी अचानक धक्के देऊ लागते, असे नेमके का होते? तुम्हाला माहिती आहे का?
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ओल्या रस्त्यामुळे टायरची ग्रिप कमी होते.
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चिखल आणि धूळ ब्रेकच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम करतात.
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ब्रेक पॅड जुने असतील तर समस्या अधिक वाढते.
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सतत पावसात चालवल्याने ब्रेकचा प्रतिसाद उशिरा मिळतो.
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ब्रेक फ्लुइडमध्ये ओलावा गेल्यास कार्यक्षमता कमी होऊ शकते.
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अचानक जोरात ब्रेक लावल्यास बाईक घसरण्याचा धोका वाढतो.
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पावसात ब्रेक हलके-हलके दाबून वापरणे अधिक सुरक्षित ठरते.
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नियमित ब्रेक तपासणी आणि सर्व्हिसिंगमुळे अपघाताचा धोका कमी होतो.
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