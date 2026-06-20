पावसाळ्यात कारच्या काचांवर धुके जमा होणे ही सामान्य समस्या आहे.
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कारच्या आतील आणि बाहेरील तापमानातील फरकामुळे काचांवर फॉग तयार होतो.
धूसर काचांमुळे रस्त्यावरील दृश्य स्पष्ट दिसत नाही.
अशावेळी कारचा डीफॉगर सुरू केल्यास काच लवकर स्वच्छ होते.
एसी काही मिनिटे चालू ठेवल्यास आतील ओलावा कमी होतो.
खिडकी थोडी उघडल्याने हवा खेळती राहते आणि धुके कमी होते.
काचा नियमितपणे स्वच्छ ठेवल्यास फॉगचा प्रभाव कमी जाणवतो.
पावसात गाडी चालवताना स्पष्ट दृश्यासाठी या सवयी खूप महत्त्वाच्या ठरतात.
छोट्या उपायांनी पावसाळ्यातील ड्रायव्हिंग अधिक सुरक्षित आणि आरामदायी बनू शकते.