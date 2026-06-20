पावसात कारच्या काचा धूसर का होतात?

Automobile

20 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

पावसाळ्यात कारच्या काचांवर धुके जमा होणे ही सामान्य समस्या आहे.

सामान्य समस्या 

Img Source: Pinterest 

कारच्या आतील आणि बाहेरील तापमानातील फरकामुळे काचांवर फॉग तयार होतो.

बाहेरील तापमान

धूसर काचांमुळे रस्त्यावरील दृश्य स्पष्ट दिसत नाही.

रस्त्यावरील दृश्य 

कारचा डीफॉगर

अशावेळी कारचा डीफॉगर सुरू केल्यास काच लवकर स्वच्छ होते.

आतील ओलावा 

एसी काही मिनिटे चालू ठेवल्यास आतील ओलावा कमी होतो.

हवा खेळती राहते 

खिडकी थोडी उघडल्याने हवा खेळती राहते आणि धुके कमी होते.

फॉगचा प्रभाव कमी जाणवतो

काचा नियमितपणे स्वच्छ ठेवल्यास फॉगचा प्रभाव कमी जाणवतो.

स्पष्ट दृश्यासाठी या सवयी ठरतात फायदेशीर

पावसात गाडी चालवताना स्पष्ट दृश्यासाठी या सवयी खूप महत्त्वाच्या ठरतात.

अधिक सुरक्षित 

छोट्या उपायांनी पावसाळ्यातील ड्रायव्हिंग अधिक सुरक्षित आणि आरामदायी बनू शकते.

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