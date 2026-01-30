आपण झोपेत असताना अनेक वेगवेगळी स्वप्नं पाहतो. कधी आनंदी, कधी भीतीदायक, पण स्वप्नं पडतात तरी का?
आपण झोपलेलो असतानाही मेंदू पूर्णपणे बंद होत नाही. REM Sleep दरम्यान मेंदू सर्वाधिक सक्रिय असतो आणि याच वेळी स्वप्नं पडतात.
दिवसभरात जे अनुभव, भावना आणि विचार आपण मनात साठवतो, ते झोपेत मेंदू पुन्हा प्रोसेस करतो आणि त्यातून स्वप्नं तयार होतात.
जास्त तणाव, भीती किंवा चिंता असेल तर भयानक किंवा अस्वस्थ करणारी स्वप्नं पडण्याची शक्यता जास्त असते.
मनात दडलेल्या इच्छा, न सांगितलेल्या भावना स्वप्नांच्या रूपात समोर येतात, असे मानसशास्त्र सांगते.
स्वप्नं मेंदूला महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवायला मदत करतात. यामुळे शिकण्याची आणि आठवण ठेवण्याची क्षमता वाढते.
आपल्याला स्वप्नं आठवत नाहीत याचा अर्थ ती पडली नाहीत असे नाही. प्रत्येक माणसाला रोज स्वप्नं पडतात, फक्त काहींना ती लक्षात राहतात.
