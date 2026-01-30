झोपेत दिसणाऱ्या स्वप्नांचा रहस्य उलगडले!

30 January 2026

Author:  नुपूर भगत

आपण झोपेत असताना अनेक वेगवेगळी स्वप्नं पाहतो. कधी आनंदी, कधी भीतीदायक, पण स्वप्नं पडतात तरी का? 

स्वप्नांचे कारण

Picture Credit: Pinterest

आपण झोपलेलो असतानाही मेंदू पूर्णपणे बंद होत नाही. REM Sleep दरम्यान मेंदू सर्वाधिक सक्रिय असतो आणि याच वेळी स्वप्नं पडतात.

 मेंदू सक्रिय असतो

Picture Credit: Pinterest

दिवसभरात जे अनुभव, भावना आणि विचार आपण मनात साठवतो, ते झोपेत मेंदू पुन्हा प्रोसेस करतो आणि त्यातून स्वप्नं तयार होतात.

विचारांची आणि आठवणींची प्रक्रिया

Picture Credit: Pinterest

जास्त तणाव, भीती किंवा चिंता असेल तर भयानक किंवा अस्वस्थ करणारी स्वप्नं पडण्याची शक्यता जास्त असते.

ताण-तणावामुळे स्वप्नं

Picture Credit: Pinterest

मनात दडलेल्या इच्छा, न सांगितलेल्या भावना स्वप्नांच्या रूपात समोर येतात, असे मानसशास्त्र सांगते.

अपूर्ण इच्छा आणि भावना

Picture Credit: Pinterest

स्वप्नं मेंदूला महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवायला मदत करतात. यामुळे शिकण्याची आणि आठवण ठेवण्याची क्षमता वाढते.

 स्मरणशक्ती मजबूत करण्यासाठी

Picture Credit: Pinterest

आपल्याला स्वप्नं आठवत नाहीत याचा अर्थ ती पडली नाहीत असे नाही. प्रत्येक माणसाला रोज स्वप्नं पडतात, फक्त काहींना ती लक्षात राहतात.

प्रत्येकाला स्वप्नं पडतात

Picture Credit: Pinterest

