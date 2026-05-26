Cooler बाहेरची हवा पाण्यातून पास करून थंड हवा तयार करतो.
खोली पूर्ण बंद असल्यास Air Circulation कमी होते.
Cooler मुळे खोलीतील ओलावा वाढतो आणि Room Sticky वाटू शकतो.
गरम आणि ओलसर हवा बाहेर जाण्यास मदत होते.
Fresh Air Flow मुळे Cooler अधिक प्रभावीपणे काम करतो.
Air Flow नसल्याने थंडावा कमी जाणवतो.
एक Window किंवा Door थोडा उघडा ठेवल्यास हवा फिरत राहते.
AC साठी Room बंद ठेवतात, पण Cooler साठी थोडी Ventilation गरजेची असते.
फक्त थोडी Window उघडी ठेवल्याने Cooler ची Cooling अधिक चांगली वाटू शकते.
