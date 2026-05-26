Cooler चालू असताना खिडकी उघडी ठेवायला का सांगतात?

 26 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम 

Cooler कसा काम करतो?

Cooler बाहेरची हवा पाण्यातून पास करून थंड हवा तयार करतो.

Fresh Air ची गरज

खोली पूर्ण बंद असल्यास Air Circulation कमी होते.

Cooler मुळे खोलीतील ओलावा वाढतो आणि Room Sticky वाटू शकतो.

Humidity वाढते

गरम आणि ओलसर हवा बाहेर जाण्यास मदत होते.

Window उघडी ठेवल्याचा फायदा

Fresh Air Flow मुळे Cooler अधिक प्रभावीपणे काम करतो.

Cooling अधिक चांगली मिळते

Air Flow नसल्याने थंडावा कमी जाणवतो.

बंद खोलीत काय होतं?

एक Window किंवा Door थोडा उघडा ठेवल्यास हवा फिरत राहते.

Cross Ventilation महत्त्वाची

AC साठी Room बंद ठेवतात, पण Cooler साठी थोडी Ventilation गरजेची असते.

AC आणि Cooler मध्ये फरक

फक्त थोडी Window उघडी ठेवल्याने Cooler ची Cooling अधिक चांगली वाटू शकते.

छोटा बदल, मोठा फरक!

