पावसामुळे रस्त्यावर पाण्याचा पातळ थर तयार होतो. यामुळे टायर आणि रस्त्याचा थेट संपर्क कमी होतो, परिणामी ग्रिप घटते.
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टायरचा ट्रेड कमी झाल्यास पाणी बाहेर फेकण्याची क्षमता घटते. त्यामुळे कार घसरण्याचा धोका वाढतो.
वेग जास्त असल्यास टायर पाण्यावर तरंगू लागतात. याला 'हायड्रोप्लॅनिंग' म्हणतात. अशावेळी स्टेअरिंग आणि ब्रेक्सवरील नियंत्रण कमी होऊ शकते.
टायरमध्ये हवा जास्त किंवा कमी असल्यास टायरचा रस्त्याशी संपर्क योग्य राहत नाही. त्यामुळे पावसात ग्रिप कमी होऊ शकते.
रस्त्यावर साचलेला चिखल, धूळ आणि तेल पावसाच्या पाण्यात मिसळल्याने रस्ता अधिक निसरडा होतो आणि टायरची पकड कमी होते.
पावसात अचानक ब्रेक मारणे किंवा वेगात वळणे घेतल्यास टायरची ग्रिप तुटू शकते आणि कार घसरू शकते.
टायरचा ट्रेड नियमित तपासा, योग्य हवा ठेवा, वेग नियंत्रित ठेवा आणि पावसात सुरक्षित अंतर राखून वाहन चालवा.