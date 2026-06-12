तुमच्याही बाईकमधून काळा किंवा पांढरा धूर येतोय?

Automobile

12 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

धूर हा समस्येचा संकेत असू शकतो

बाईकच्या सायलेंसरमधून येणारा काळा किंवा पांढरा धूर इंजिनमध्ये काहीतरी बिनसल्याचे लक्षण असू शकते.

Picture Credit: Pinterest

काळा धूर का येतो?

इंजिनमध्ये इंधनाचे प्रमाण जास्त झाल्यास ज्वलन पूर्णपणे होत नाही. त्यामुळे सायलेंसरमधून काळा धूर दिसू शकतो.

Picture Credit: Pinterest

एअर फिल्टरची भूमिका

घाण झालेला एअर फिल्टर इंजिनला पुरेशी हवा मिळू देत नाही. यामुळे इंधन जास्त जळते आणि काळा धूर निर्माण होतो.

Picture Credit: Pinterest

थंड हवामानात सकाळी थोडा पांढरा धूर दिसणे सामान्य असू शकते. तो बहुतेक वेळा काही मिनिटांत बंद होतो.

 पांढरा धूर कधी दिसतो?

Picture Credit: Pinterest

सतत पांढरा किंवा निळसर-पांढरा धूर येत असेल तर इंजिन ऑइल जळत असण्याची शक्यता असते.

इंजिन ऑइल जळत असल्याचा संकेत

Picture Credit: Pinterest

पिस्टन रिंग किंवा ऑइल सील खराब झाल्यास ऑइल ज्वलन कक्षात पोहोचते आणि धूर तयार होतो.

ऑइल सील किंवा पिस्टन रिंगची समस्या

\Picture Credit: Pinterest

धूर सतत दिसत असल्यास त्वरित सर्व्हिस सेंटरमध्ये तपासणी करून घ्या. वेळेवर दुरुस्ती केल्यास मोठा खर्च टाळता येतो.

दुर्लक्ष करू नका

Picture Credit: Pinterest

काळा धूर इंधनाशी संबंधित समस्या दर्शवू शकतो, तर सतत येणारा पांढरा धूर इंजिन ऑइल किंवा अंतर्गत भागांतील बिघाडाचा संकेत असू शकतो. त्यामुळे अशा लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका.

अंतर्गत भागांतील बिघाड

Picture Credit: Pinterest

Adventure Ridersची पसंती;  Honda Transalp XL750 मध्ये काय आहे खास?

पुढे वाचा