बाईकच्या सायलेंसरमधून येणारा काळा किंवा पांढरा धूर इंजिनमध्ये काहीतरी बिनसल्याचे लक्षण असू शकते.
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इंजिनमध्ये इंधनाचे प्रमाण जास्त झाल्यास ज्वलन पूर्णपणे होत नाही. त्यामुळे सायलेंसरमधून काळा धूर दिसू शकतो.
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घाण झालेला एअर फिल्टर इंजिनला पुरेशी हवा मिळू देत नाही. यामुळे इंधन जास्त जळते आणि काळा धूर निर्माण होतो.
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थंड हवामानात सकाळी थोडा पांढरा धूर दिसणे सामान्य असू शकते. तो बहुतेक वेळा काही मिनिटांत बंद होतो.
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सतत पांढरा किंवा निळसर-पांढरा धूर येत असेल तर इंजिन ऑइल जळत असण्याची शक्यता असते.
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पिस्टन रिंग किंवा ऑइल सील खराब झाल्यास ऑइल ज्वलन कक्षात पोहोचते आणि धूर तयार होतो.
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धूर सतत दिसत असल्यास त्वरित सर्व्हिस सेंटरमध्ये तपासणी करून घ्या. वेळेवर दुरुस्ती केल्यास मोठा खर्च टाळता येतो.
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काळा धूर इंधनाशी संबंधित समस्या दर्शवू शकतो, तर सतत येणारा पांढरा धूर इंजिन ऑइल किंवा अंतर्गत भागांतील बिघाडाचा संकेत असू शकतो. त्यामुळे अशा लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका.
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