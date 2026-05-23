Hot Weather मध्ये AC सतत चालू ठेवल्यास Battery लवकर खर्च होते.
जास्त Speed मध्ये EV ची Battery अधिक वेगाने Drain होते.
वारंवार Stop-Go Driving मुळे Efficiency कमी होऊ शकते.
Low Tyre Pressure मुळे Motor वर अधिक Load येतो.
खूप थंड किंवा खूप गरम हवामानात Battery Performance कमी होऊ शकते.
जास्त प्रवासी किंवा सामान असल्यास Range वर परिणाम होतो.
Smooth Driving करा. योग्य Tyre Pressure ठेवा. Unnecessary AC वापर टाळा. Eco Mode वापरा.
Driving Style आणि Weather मुळे EV ची Real Range बदलू शकते!