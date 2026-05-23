Disc Brake हा Drum Brake पेक्षा महाग असतो.
Budget स्कूटर्सची किंमत कमी ठेवण्यासाठी कंपन्या मागे Drum Brake देतात.
बहुतेक स्कूटर्स शहरातील वापरासाठी बनवल्या जातात.
वेग आणि वजन बाईकपेक्षा कमी असल्याने मागच्या बाजूला Drum Brake पुरेसा ठरतो.
Braking करताना जास्त भार पुढच्या चाकावर येतो. त्यामुळे Front Disc Brake अधिक महत्त्वाचा असतो.
मागचा Brake फक्त सपोर्टसाठी वापरला जातो.
Drum Brake ची देखभाल आणि दुरुस्ती तुलनेने स्वस्त असते. त्यामुळे रोजच्या वापरासाठी तो बेस्ट पर्याय मानला जातो.
अनेक स्कूटर्समध्ये Combined Braking System (CBS) असतो.
Front आणि Rear Brake एकत्र काम करतात आणि मागे Disc नसला तरी ब्रेकिंग चांगली मिळते.
स्पोर्टी किंवा महाग स्कूटर्समध्ये मागे Disc Brake दिला जातो. उदा. TVS Ntorq 125, Yamaha Aerox 155 आणि Aprilia SR 160 सारख्या मॉडेल्समध्ये Rear Disc Brake उपलब्ध आहे.
