भारतात Turbo Petrol Cars इतक्या Popular का होतायत?

15 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

Turbo Engine म्हणजे काय?

Turbocharger Engine मध्ये जास्त हवा पाठवतो. ज्यामुळे कमी CC मध्ये जास्त Power मिळते.

1.0L किंवा 1.5L Turbo Engines सुद्धा दमदार Performance देतात.

छोटं Engine, मोठी Power

नॉर्मल मोठ्या इंजिनपेक्षा काही Turbo Engines चांगलं Fuel Efficiency देतात.

बेटर मायलेज

Turbo Engines मध्ये Pickup आणि Overtaking Power जास्त जाणवते.

Highway Driving मजेशीर

अनेक कंपन्या आता Naturally Aspirated Engine ऐवजी Turbo Engines देत आहेत.

Car makers चा वाढता फोकस

नवीन Emission Rules मुळे कंपन्या छोट्या Turbo Engines कडे वळत आहेत.

BS6 Rules चा प्रभाव

Performance आणि Sporty Feel मुळे तरुण ग्राहक Turbo Cars जास्त पसंत करत आहेत.

Young Buyers ची पसंती

Turbo Engines ची Maintenance Cost आणि रिपेअर खर्च काही वेळा जास्त असू शकतो.

पण काही तोटेही

