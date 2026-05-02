एसी सारखी मोठी उपकरणे चालवण्यासाठी नेहमीच्या प्लगऐवजी पॉवर सॉकेट वापरले जाते.
सुरक्षितता आणि कार्यक्षमता या दोन्हीसाठी पॉवर सॉकेट आवश्यक असते.
सामान्य सॉकेट साधारणपणे ५ ते ६ अँपिअरचा असतो. तर एसीसाठी १५ ते १६ अँपिअरचा जास्त प्रवाह आवश्यक असतो.
एसी चालू असताना मोठ्या प्रमाणात वीज वापरतो.
जर तो समान्य सॉकेटमध्ये लावला तर कमी क्षमतेचे सॉकेट उष्णता सहन करु शकणार नाही. ज्यामुळे प्लग वितळू शकतो.
पॉवर सॉकेट जाड तारेचे बनलेले असतात. कमकुवत वायरिंग जास्त भार पडल्यास शॉर्ट सर्किट होऊ शकते. ज्यामुळे मोठी आग लागू शकते.
एमसीबी अनेकदा पॉवर सॉकेटला जोडलेला असतो.
व्होल्टेजमध्ये चढउतार झाल्यास तो वीजपुरवठा खंडित करतो. ज्यामुळे कंप्रेसर जळण्यासपासून वाचतो.
