साइड मिरर रस्त्यावरील परिस्थिती स्पष्ट दाखवतात.
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योग्य अँगलमुळे ब्लाइंड स्पॉट कमी होतात.
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लेन बदलताना अपघाताचा धोका कमी होतो.
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मागून येणाऱ्या वाहनांचा अंदाज घेणे सोपे जाते.
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चुकीच्या सेटिंगमुळे अनेक गोष्टी नजरेआड होऊ शकतात.
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प्रत्येक राइडपूर्वी मिररची स्थिती तपासणे गरजेचे आहे.
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स्वच्छ मिररमुळे रात्रीही दृश्य अधिक स्पष्ट दिसते.
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योग्यरित्या सेट केलेले साइड मिरर सुरक्षित प्रवासासाठी खूप महत्त्वाचे ठरतात.
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Adventure Ridersची पसंती; Honda Transalp XL750 मध्ये काय आहे खास?