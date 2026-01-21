सतत मोबाईल वापरल्याने ताण, चिंता आणि चिडचिड वाढते. मोबाईल डिटॉक्स केल्याने मन शांत राहते.
झोपण्यापूर्वी स्क्रीन पाहिल्याने झोप लागत नाही. मोबाईलपासून अंतर ठेवल्याने झोप गाढ लागते.
मोबाईलपेक्षा समोरच्या व्यक्तीला वेळ दिल्याने संवाद आणि जवळीक वाढते.
नोटिफिकेशनमुळे लक्ष विचलित होते. डिटॉक्समुळे कामावर फोकस वाढतो.
सतत स्क्रीन पाहिल्याने डोळ्यांवर ताण येतो. मोबाईल डिटॉक्सने डोळ्यांचे आरोग्य सुधारते.
मोबाईलपासून दूर राहिल्याने वाचन, व्यायाम, छंद यासाठी वेळ मिळतो.
हळूहळू मोबाईलची सवय कमी होऊन जीवनशैली अधिक संतुलित होते.
