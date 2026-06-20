Fuel Lid उजव्या किंवा डाव्या बाजूला का असते?

Automobile

20 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

फ्युएल लिड

प्रत्येक कारमध्ये फ्युएल लिडची जागा वेगवेगळी असू शकते.

Picture Credit: Pinterest

डिझाइनची कारणे 

यामागे डिझाइन आणि इंजिनिअरिंगची कारणे असतात.

Picture Credit: Pinterest

वेगवेगळ्या बाजारपेठांच्या गरजांनुसार कंपन्या निर्णय घेतात.

गरजांनुसार कंपन्या निर्णय घेतात

Picture Credit: Pinterest

फ्युएल पंपावर गर्दी कमी करण्यासाठीही हे उपयुक्त ठरते.

फ्युएल पंपा

Picture Credit: Pinterest

ड्रायव्हरच्या सुरक्षिततेचाही यात विचार केला जातो.

ड्रायव्हरच्या सुरक्षिततेचा विचार

\Picture Credit: Pinterest

अनेक कारमध्ये फ्युएल गेजजवळ एक छोटा बाण दिलेला असतो.

फ्युएल गेज

Picture Credit: Pinterest

हा बाण फ्युएल लिड कोणत्या बाजूला आहे, हे दर्शवतो.

बाण फ्युएल लिड

Picture Credit: Pinterest

ही छोटी माहिती इंधन भरताना वेळ आणि गोंधळ दोन्ही वाचवू शकते.

वेळ आणि गोंधळ 

Picture Credit: Pinterest

कारमधील अशा अनेक छोट्या गोष्टींचा संबंध थेट सोयी आणि सुरक्षिततेशी असतो.

छोट्या गोष्टींचा संबंध

Picture Credit: Pinterest

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