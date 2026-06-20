प्रत्येक कारमध्ये फ्युएल लिडची जागा वेगवेगळी असू शकते.
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यामागे डिझाइन आणि इंजिनिअरिंगची कारणे असतात.
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वेगवेगळ्या बाजारपेठांच्या गरजांनुसार कंपन्या निर्णय घेतात.
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फ्युएल पंपावर गर्दी कमी करण्यासाठीही हे उपयुक्त ठरते.
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ड्रायव्हरच्या सुरक्षिततेचाही यात विचार केला जातो.
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अनेक कारमध्ये फ्युएल गेजजवळ एक छोटा बाण दिलेला असतो.
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हा बाण फ्युएल लिड कोणत्या बाजूला आहे, हे दर्शवतो.
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ही छोटी माहिती इंधन भरताना वेळ आणि गोंधळ दोन्ही वाचवू शकते.
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कारमधील अशा अनेक छोट्या गोष्टींचा संबंध थेट सोयी आणि सुरक्षिततेशी असतो.
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