भारतीय बाजापेठेत SUV ची क्रेझ दिवसेंदिवस वाढत आहे. सर्वाधिक विकल्या जाणाऱ्या पहिल्या १० गाड्यांपैकी निम्म्याहून अधिक SUV आहेत.
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कमी बजेटमध्ये SUV खरेदी करू इच्छिणाऱ्या ग्राहकांसाठी हा पर्याय चर्चेत आहे.
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SUV सारखा दमदार लुक आणि उंच ग्राउंड क्लीयरन्स अनेकांना आकर्षित करत आहे.
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शहरातील रोजच्या वापरासाठी कॉम्पॅक्ट आकार आणि सोपे ड्रायव्हिंग हे मोठे प्लस पॉइंट आहेत.
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पेट्रोलसह CNG पर्याय उपलब्ध असल्याने इंधन खर्चावर नियंत्रण ठेवणे सोपे जाते.
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आधुनिक फीचर्स आणि कनेक्टेड टेक्नॉलॉजीमुळे तरुण ग्राहकांमध्येही लोकप्रियता वाढली आहे.
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कमी देखभाल खर्च आणि विस्तृत सर्व्हिस नेटवर्कमुळे खरेदीदारांचा विश्वास वाढतो.
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परवडणारी किंमत, SUV लुक आणि चांगली उपयुक्तता यामुळे ही SUV अनेक कुटुंबांची पहिली पसंती ठरत आहे.
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बंपर डिमांड! ६ लाखांच्या SUV ने बाजारात उडवली धूम