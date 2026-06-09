गाडीचे विविध रंग असतात, पण त्यातील सर्वात बेस्ट कोणता हे आज जाणून घेणार आहोत.
Picture Credit: Pinterest
काळी, लाल किंवा पिवळी नाही तर पांढऱ्या रंगाची गाडी सर्वोत्तम मानली जाते.
Picture Credit: Pinterest
पांढऱ्यासारखे फिकट रंग उन्हाळ्यात कमी गरम होतात.
Picture Credit: Pinterest
काळा, निळा, पिवळा, लाल असे रंग जास्त उष्णता शोषून घेतात.
Picture Credit: Pinterest
पांढरा रंग सूर्यप्रकाश परावर्तित करतो, ज्यामुळे गाडी थंड राहते.
\Picture Credit: Pinterest
पांढऱ्या गाड्या थंड राहतात. त्यामुळे एसीवर जास्त ताण येत नाही.
Picture Credit: Pinterest
एसी कमी वेळा चालवल्याने इंधनाचीही बचत होते.
Picture Credit: Pinterest
काळ्या किंवा गडद रंगाच्या गाडीवर लहान ओरखडेसुद्धा लगेच दिसतात.
Picture Credit: Pinterest
पांढरा रंग स्वस्त आणि सहज उपलब्ध होतो.
Picture Credit: Pinterest
मागणीनुसार तयार केलेले रंग महाग असतात आणि मिळायला अवघड असतात.
Picture Credit: Pinterest
पांढऱ्या गाडीला जास्त मागणी असल्यामुळे ती विकल्यास चांगला भाव मिळतो.
Picture Credit: Pinterest
BMW चे दुसरे नाव काय?