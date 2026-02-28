घरच्या घरी खरवस  कसा तयार करायचा? 

28 february 2026

Author:  नुपूर भगत

चिकाचे दूध गाळून घ्या, जेणेकरून त्यातील अशुद्धी निघून जाईल.

चिकाचे दूध

एका भांड्यात चीक आणि साधं दूध एकत्र करा.

एकत्र करा

त्यात साखर घालून नीट हलवा, साखर पूर्ण विरघळेपर्यंत ढवळा.

साखर घाला

वेलची पूड, जायफळ पूड आणि केशर घालून मिश्रण पुन्हा एकदा हलवा.

वेलची पूड

हे मिश्रण तुप लावलेल्या  स्टीलच्या भांड्यात ओता.

मिश्रण भांड्यात काढा

कुकरमध्ये पाणी गरम करून त्यात डबा ठेवा आणि झाकण ठेवून (शिट्टी न लावता) मध्यम आचेवर २०–२५ मिनिटे वाफवा.

वाफवून घ्या

खरवस थंड झाल्यावर फ्रिजमध्ये १–२ तास सेट होऊ द्या. नंतर चौकोनी तुकडे कापून सर्व्ह करा.

तुकडे करा

