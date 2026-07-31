बाईकचे PUC Certificate फक्त दंड टाळण्यासाठी नाही, तर इन्शुरन्स प्रक्रियेतही महत्त्वाची भूमिका बजावते.
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नाही. केवळ PUC Certificate नसल्यामुळे किंवा एक्सपायर झाल्यामुळे इन्शुरन्स क्लेम थेट नाकारला जाऊ शकत नाही.
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वैध PUC असल्यास वाहन प्रदूषण नियमांचे पालन करत असल्याचा पुरावा मिळतो आणि क्लेम प्रक्रिया अधिक सुरळीत होण्यास मदत होते.
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Insurance Renewal वेळी Engine किंवा Fire Damage Claim मध्ये मोठ्या रकमेच्या Claim तपासणीदरम्यान वाहनात बदल (Modification) असल्याचा संशय आल्यास
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वाहनाची योग्य देखभाल सिद्ध होते. कागदपत्रांची पडताळणी सोपी होते. Claim मध्ये अनावश्यक विलंब कमी होतो. वाद निर्माण झाल्यास अतिरिक्त पुरावा मिळतो.
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IRDAI च्या नियमानुसार Motor Insurance Renew करताना वैध PUC Certificate आवश्यक असू शकते. त्यामुळे ते वेळेवर Renew करणे गरजेचे आहे.
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अधिकृत PUC सेंटरवर वाहनाची तपासणी करून काही मिनिटांत Certificate मिळते. साधारण ₹60 ते ₹100 इतके शुल्क लागू शकते.
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PUC एक्सपायर झाल्यास वाहतूक नियमांनुसार दंड लागू शकतो. त्यामुळे Certificate नेहमी वैध ठेवा आणि त्याची प्रत सोबत ठेवा.
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PUC Certificate नसल्यामुळे Insurance Claim आपोआप रिजेक्ट होत नाही. मात्र, वैध PUC असल्यास Claim प्रक्रिया अधिक सोपी, जलद आणि नियमांनुसार पार पडण्यास मदत होते.
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