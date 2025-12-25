टी-शर्ट, फुल स्लीव्ह टॉप किंवा शर्टवर स्वेटर, जॅकेट किंवा श्रग घातल्यास उबदारपणासोबत स्टायलिश लूकही मिळतो.
ओव्हरसाइज स्वेटर, हाई नेक किंवा केबल निट कार्डिगन हिवाळ्यासाठी परफेक्ट असतात. हे जीन्स, स्कर्ट किंवा ट्राउझरवर छान दिसतात.
डेनिम जॅकेट, लेदर जॅकेट, पफर जॅकेट किंवा लाँग कोट हे हिवाळ्यात फॅशनेबल वाईब देतात.
ब्राउन, बेज, मॅरून, ऑलिव्ह ग्रीन, ग्रे आणि ब्लॅक हे रंग हिवाळ्यात जास्त ट्रेंडी दिसतात. हे रंग कोणत्याही स्किन टोनवर छान शोभतात.
डेनिम जीन्स, वूलन ट्राउझर, पॅलाझो किंवा कॉर्डरॉय पँट्स आरामदायकही असतात आणि लूकही स्टायलिश करतात.
मफलर, स्कार्फ, बीनी कॅप, ग्लोव्ह्ज आणि स्टायलिश बेल्ट वापरल्यास साधा लूकही फॅशनेबल दिसतो.
अँकल बूट्स, लॉन्ग बूट्स, स्नीकर्स किंवा लोफर्स हिवाळ्यात ट्रेंडी दिसतात. योग्य फुटवेअरमुळे संपूर्ण आउटफिटचा वाईब बदलतो.
