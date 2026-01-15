हा कानातल्यांचा एक पारंपारिक प्रकार आहे त्यालाही आजही तितकेच पसंत केले जाते. झुमके साडी आणि ड्रेसवर खूप सुंदर दिसतात.
पार्टी आणि खास प्रसंगांसाठी हे कानातले एक उत्तम पर्याय ठरतात. आधुनिक पण पारंपारिक लूकसाठी यांची निवड परफेक्ट ठरेल.
गोल आकाराचे हे कानातले रोजच्या वापरासाठी एक चांगला पर्याय ठरतात. कोणत्याही चेहऱ्याच्या आकारावर ते शोभून दिसतात.
हे आधुनिक स्टाईलचे कानातले आहेत, जे कानाच्या खाली एक आकर्षक डिझाईन तयार करतात.
चंदेरी रंगाचे हे कानातले आधुनिक आणि पारंपारिक दोन्ही लूकवर शोभून दिसतात. ते वेगवेगळ्या डिझाइन्समध्ये बाजारात उपलब्ध असतात.
पारंपारिक आणि शाही लूक हवा असेल तर या कानातल्यांची निवड सर्वात उत्तम ठरते. लग्नसमारंभासाठी या कानातल्यांची निवड केली जाते.
या कानातल्यांचा सध्या फार ट्रेंड सुरु आहे. ते दिसायला आकर्षक आणि लक्षवेधी ठरतात.
