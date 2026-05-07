आजवर घडून आलेल्या सर्वात मोठ्या चुका

07  May 2026

Author:  नुपूर भगत

1912 मध्ये बुडालेल्या टायटॅनिक जहाजावर सर्व प्रवाशांसाठी पुरेशा लाइफबोट्स नव्हत्या. या एका चुकीमुळे हजारो लोकांचा मृत्यू झाला.

टायटॅनिकमध्ये लाइफबोट्स ठेवले

1999 मध्ये NASA चे Mars Climate Orbiter हे यान फक्त मोजमापातील छोट्या गणिती चुकीमुळे नष्ट झाले. यामुळे अब्जावधी रुपयांचं नुकसान झालं.

NASA चं यान चुकीच्या गणनेमुळे नष्ट

काही कंपन्यांनी चुकीच्या व्यक्तीला गोपनीय ई-मेल पाठवले आणि त्याचा मोठा आर्थिक फटका बसला. एका क्लिकची चूक खूप महाग पडली.

ई-मेलमुळे कोट्यवधींचा फटका

अनेक लोकांनी Bitcoin वॉलेटचे पासवर्ड विसरल्यामुळे करोडो रुपयांची क्रिप्टोकरन्सी कायमची गमावली आहे.

चुकीच्या पासवर्डमुळे गमावले बीटकाॅईन

1986 मधील चेर्नोबिल अणुदुर्घटना ही मानवी निष्काळजीपणामुळे घडली. या दुर्घटनेमुळे हजारो लोक प्रभावित झाले.

चेर्नोबिल दुर्घटना

काही ट्रेडर्सनी चुकीचा आकडा टाकल्याने शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली. काही मिनिटांतच करोडो रुपयांचं नुकसान झालं.

 एका क्लिकने कोसळले शेअर्स

एका चुकीच्या कमांडमुळे कंपन्यांचा महत्त्वाचा डेटा डिलीट झाला. काही कंपन्यांना लाखो डॉलर खर्च करून डेटा परत मिळवावा लागला.

डेटा डिलीटने कंपन्यांचं नुकसान

