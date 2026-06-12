भारताच्या पहिल्या महिला ट्रक चालक; ज्यांनी रचला इतिहास

Automobile

12 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

पुरुषांचा व्यवसाय

भारतात ट्रक चालवणे हा दीर्घकाळ पुरुषांचा व्यवसाय मानला जात होता.

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मानसिकता बदलली

पण, एका महिलेने ही मानसिकता बदलली आहे. 

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देशातील पहिली महिला ट्रक चालक जिने ट्रक चालवून इतिहास रचला.

इतिहास रचला

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चला जाणून घेऊया या देशातील पहिल्या महिला ट्रक चालकाची प्रेरणादायी कहाणी.

ट्रक चालक

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ट्रक चालवणाऱ्या या पहिल्या महिला कोण आहे माहिती आहे का? 

ट्रक चालवणाऱ्या पहिल्या महिला 

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पहिली महिला ट्रक चालक योगिता रघुवंशी आहे. जी मूळची भोपाळ, मध्य प्रदेशची आहे. 

योगिता रघुवंशी

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तिने कला शाखेची पदवी (एलएलबी) आणि वाणिज्य शाखेची पदव घेतली, असे असूनही तिने वेगळा मार्ग निवडला.

एलएलबी

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२००३ मध्ये पतच्या निधनानंतर तिने कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी ट्रक ड्रायव्हिंग सुरु केले.

कुटुंबाचा उदरनिर्वाह 

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सुमारे एक वर्ष प्रशिक्षण घेतल्यानंतर, त्याने २००४ मध्ये अधिकृतपणे ट्रक चालवायला सुरुवात केली.

एक वर्ष प्रशिक्षण 

Picture Credit: Pinterest

योगिता देशभरात लांब पल्ल्याच्या मार्गांवर ट्रक चालवते, ज्यामध्ये भोपाळ ते केरळपर्यंतच्या प्रवासाचा समावेश आहे.

भोपाळ ते केरळ प्रवास

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तिने आपल्या कठोर परिश्रमाने आणि धैर्याने पुरुषप्रधान वाहतूक क्षेत्रात स्वत:चे नाव कमावले.

परिश्रम आणि धैर्य

Picture Credit: Pinterest

योगिता रघुवंशीची कहाणी हे सिद्ध करते की प्रबळ निर्धाराने महिला क्षेत्रात यश मिळवू शकतात.

प्रबळ निर्धार

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