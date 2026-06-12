भारतात ट्रक चालवणे हा दीर्घकाळ पुरुषांचा व्यवसाय मानला जात होता.
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पण, एका महिलेने ही मानसिकता बदलली आहे.
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देशातील पहिली महिला ट्रक चालक जिने ट्रक चालवून इतिहास रचला.
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चला जाणून घेऊया या देशातील पहिल्या महिला ट्रक चालकाची प्रेरणादायी कहाणी.
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ट्रक चालवणाऱ्या या पहिल्या महिला कोण आहे माहिती आहे का?
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पहिली महिला ट्रक चालक योगिता रघुवंशी आहे. जी मूळची भोपाळ, मध्य प्रदेशची आहे.
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तिने कला शाखेची पदवी (एलएलबी) आणि वाणिज्य शाखेची पदव घेतली, असे असूनही तिने वेगळा मार्ग निवडला.
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२००३ मध्ये पतच्या निधनानंतर तिने कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी ट्रक ड्रायव्हिंग सुरु केले.
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सुमारे एक वर्ष प्रशिक्षण घेतल्यानंतर, त्याने २००४ मध्ये अधिकृतपणे ट्रक चालवायला सुरुवात केली.
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योगिता देशभरात लांब पल्ल्याच्या मार्गांवर ट्रक चालवते, ज्यामध्ये भोपाळ ते केरळपर्यंतच्या प्रवासाचा समावेश आहे.
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तिने आपल्या कठोर परिश्रमाने आणि धैर्याने पुरुषप्रधान वाहतूक क्षेत्रात स्वत:चे नाव कमावले.
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योगिता रघुवंशीची कहाणी हे सिद्ध करते की प्रबळ निर्धाराने महिला क्षेत्रात यश मिळवू शकतात.
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