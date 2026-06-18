ग्रीव्हज इलेक्ट्रिक मोबिलिटीने भारतीय बाजारपेठेत एक नवीन स्कूटर लाँच केली आहे. या कंपनच्या स्कूटर्स अँपिअर या नावाने उपलब्ध आहेत.
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कंपनीने ऍम्पीअर रिओ व्हाईब इलेक्ट्रिक स्कूटर लाँच केली आहे. या स्कूटरसाठी तुम्हाला डीएल किंवा आरटीओ नोंदणीची आवश्यकता नाही.
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अँपिअर रिओ व्हायबचा कमाल वेग २५ किमी प्रति तास आहे. त्यामुळे, यासाठी परवाना किंवा नोंदणीची आवश्यकता नाही. ही स्कूटर तरुण ग्राहकांना लक्ष्य करते.
Picture Credit: Pinterest
कंपनीने ही स्कूटर ६९,४९९ च्या सुरुवातीच्या किमतीत लाँच केली असून ती कंपनीची प्रमुख स्लो स्कूटर ठरली आहे.
Picture Credit: Pinterest
अँपिअर रिओ व्हायबमध्ये एलईडी डीआरएल आहे. यात समोरच्या बाजूला १२ इंची अलॉय व्हील्स आहेत. मागच्या बाजूला हब मोटरसह १०-इंची सेटअप आहे.
Picture Credit: Pinterest
स्कूटर पूर्णपणे चार्ज होण्यासाठी साडेपाच तास लागतात. यामध्ये सीटखाली २४ लिटर सामान ठेवण्याची जागा असून LED लाईट्स देखील आहेत.
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यासोबत एक प्रिमियम फॉब मिळतो. स्कूटरमध्ये कीलेस स्टार्टची सुविधा देखील आहे. यात LCD डिजिटल क्लस्टर आहे. ही तीन रंगांमध्ये उपलब्ध आहे.
Picture Credit: Pinterest
कंपनीचा दावा आहे की बॅटरी १,००,००० किलोमीटर टिकेल. मात्र, वारंटी फक्त ३ वर्षे किंवा ३०,००० किलोमीटरसाठी आहे.
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