आजकालच्या तरुण पिढीला डोंगराळ भागात गाडी चालवायला आवडते.
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सध्या सोशल मीडियावर ऑफ रोडिंग हा एक ट्रेंड बनला आहे, ज्यामुळे त्यांच्या वाहनांमध्ये SUV ची मागणी वाढत आहे.
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त्यामुळे पुन्हा एकदा SUV ची क्रेझ वाढली असून वीकेंडच्या सहली आणि ऑफ रोडिंगचा आनंद घेण्यासाठी मोठी वाहने खरेदी करतात.
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पण, तुम्हाला माहिती आहे का की बाजारात विकल्या जाणाऱ्या सुमारे ८० टक्के SUV फक्त दिसायलाच दणकट असतात.
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जेव्हा ऑफ रोडिंगचा प्रत्यक्षात प्रश्न येतो तेव्हा त्या अपयशी ठरतात.
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तुम्ही तुमच SUV ऑफ-रोडिंगसाठी नेण्याचा विचार करत असाल तर आताच थांबा! तुमचा हा निर्णय चुकीचा ठरु शकतो.
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बहुतेक कॉम्पॅक्ट आणि मिडसाईझ SUV फ्रंट-व्हील ड्राइव्ह प्लॅटफॉर्मवर बनवलेल्या असतात.
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याचा अर्थ असा की इंजिनची संपूर्ण शक्ती फक्त पुढच्या दोन चाकांनमध्ये असते, तर मागची चाके केवळ पुढच्या चाकांद्वारे चालवली जातात.
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ही वाहने शहरातील रस्ते, महामार्ग आणि लहान खड्ड्यांसाठी आहेत.
Picture Credit: Pinterest
तुम्ही या गाड्या वाळू, चिखल किंवा उतारावर घेऊन गेलात तर त्याची चाके गोल फिरु लागतात आणि मागच्या चाकांना पॉवर नसल्यामुळे पुढे जाण्याऐवजी गाडी अडकून पडते.
Picture Credit: Pinterest
तुम्ही या गाड्या वाळू, चिखल किंवा उतारावर घेऊन गेलात तर त्याची चाके गोल फिरु लागतात आणि मागच्या चाकांना पॉवर नसल्यामुळे पुढे जाण्याऐवजी गाडी अडकून पडते.
Picture Credit: Pinterest
तुम्ही या गाड्या वाळू, चिखल किंवा उतारावर घेऊन गेलात तर त्याची चाके गोल फिरु लागतात आणि मागच्या चाकांना पॉवर नसल्यामुळे पुढे जाण्याऐवजी गाडी अडकून पडते.
Picture Credit: Pinterest
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