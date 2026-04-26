तुमचा मेंदू तुम्हाला रोज फसवतो… या ७ गोष्टींमध्ये!

Life style

25 April 2026

Author:  नुपूर भगत

भीतीमुळे तुमचा मेंदू तुम्हाला मर्यादित ठेवण्याचा प्रयत्न करतो, पण वास्तवात तुमच्यात खूप काही करण्याची क्षमता असते.

मी काही करू शकत नाही

Picture Credit: Pinterest

बहुतेक वेळा हा फक्त तुमचा गैरसमज असतो, कारण लोकांना त्यांच्या स्वतःच्या आयुष्याची जास्त काळजी असते.

गैरसमज निर्माण करतो

Picture Credit: Pinterest

तुमचा मेंदू नकारात्मक अनुभव जास्त लक्षात ठेवतो, त्यामुळे तुम्ही तुमच्या यशाकडे दुर्लक्ष करता.

नकारात्मक अनुभव

Picture Credit: Pinterest

तुमचा मेंदू तुम्हाला परिपूर्णतेच्या सापळ्यात अडकवतो, पण खरी प्रगती सुरुवात केल्यावरच होते.

परफेक्ट झाल्यावरच सुरुवात करेन

Picture Credit: Pinterest

अनेकदा वेळ नसण्यापेक्षा आपण त्याला योग्य प्राधान्य देत नाही, आणि मेंदू आपल्याला टाळाटाळ करायला प्रवृत्त करतो.

माझ्याकडे वेळ नाही

Picture Credit: Pinterest

अपयश म्हणजे शेवट नसून ते शिकण्याची आणि पुढे सुधारण्याची संधी असते.

एकदा फेल झालो म्हणजे संपलं

Picture Credit: Pinterest

तुमचा मेंदू तुम्हाला आरामदायी सवयींमध्ये अडकवतो, पण इच्छाशक्ती असेल तर बदल नेहमी शक्य असतो.

मी बदलू शकत नाही

Picture Credit: Pinterest

घरच्या घरी बनवा रेस्टॉरंटसारखे टेस्टी कुरकुरीत वॉन्टॉन 

पुढे वाचा