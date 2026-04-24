तुमचा मेंदू तुम्हाला रोज खोटं सांगतो… सत्य जाणून घ्या!

24 April 2026

Author:  नुपूर भगत

तुम्हाला नेहमी वाटतं की तुमचा मेंदू बरोबर विचार करतो, पण प्रत्यक्षात तो अनेक वेळा तुम्हाला चुकीचं दाखवतो.

मेंदू चुकीच दाखवतो

जेव्हा तुम्ही अतिविचार करता, तेव्हा तुमचा मेंदू छोट्या गोष्टींनाही खूप मोठं आणि गंभीर बनवतो.

अतिविचार

तुमचा मेंदू सकारात्मक गोष्टींपेक्षा नकारात्मक गोष्टी जास्त लक्षात ठेवतो, त्यामुळे तुम्हाला परिस्थिती अधिक वाईट वाटू लागते.

नकारात्मक गोष्टी 

एकदा काही वाईट अनुभव आला की, मेंदू असे गृहित धरतो की भविष्यातही तसंच होणार आहे.

वाईट अनुभव  

तुमचा मेंदू सतत इतरांशी तुलना करायला लावतो, ज्यामुळे तुम्हाला स्वतःबद्दल कमीपणा वाटू शकतो.

कमीपणा वाटतो

म्हणून प्रत्येक विचारावर विश्वास ठेवू नका, कारण तुम्ही विचार करता ते सगळं नेहमीच खरं असतं असं नाही.

विचार नेहमी खरे नसतात

