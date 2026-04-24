तुम्हाला नेहमी वाटतं की तुमचा मेंदू बरोबर विचार करतो, पण प्रत्यक्षात तो अनेक वेळा तुम्हाला चुकीचं दाखवतो.
जेव्हा तुम्ही अतिविचार करता, तेव्हा तुमचा मेंदू छोट्या गोष्टींनाही खूप मोठं आणि गंभीर बनवतो.
तुमचा मेंदू सकारात्मक गोष्टींपेक्षा नकारात्मक गोष्टी जास्त लक्षात ठेवतो, त्यामुळे तुम्हाला परिस्थिती अधिक वाईट वाटू लागते.
एकदा काही वाईट अनुभव आला की, मेंदू असे गृहित धरतो की भविष्यातही तसंच होणार आहे.
तुमचा मेंदू सतत इतरांशी तुलना करायला लावतो, ज्यामुळे तुम्हाला स्वतःबद्दल कमीपणा वाटू शकतो.
म्हणून प्रत्येक विचारावर विश्वास ठेवू नका, कारण तुम्ही विचार करता ते सगळं नेहमीच खरं असतं असं नाही.
