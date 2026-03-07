भारतात सुपरफास्ट 6G  नेटवर्कची प्रतिक्षा

Technology

07 March 2026

Author:  वेद बर्वे

5G पाठोपाठ 6G

भारतात कधी लाँच होणार 6G नेटवर्क? काय असेल खासियत?

Picture Credit: Pinterest

सध्या 6G नेटवर्कचे टेस्टिंग सुरू असून, काही अपेक्षित फायदे चर्चेत आहेत

टेस्टिंग सुरू

Picture Credit: Pinterest

चर्चेनुसार, 6G मध्ये इंटरनेट स्पीड  1 Tbps पर्यंत जाऊ शकतो

किती असेल स्पीड?

Picture Credit: Pinterest

6G मुळे AI, Virtual Reality,  Smart Cities, Self-Driving Cars यांसारख्या तंत्रज्ञानाला मोठी  मदत मिळू शकते

नवीन तंत्रज्ञानाला चालना

Picture Credit: Pinterest

भारतासह जगभरातील अनेक मोठ्या टेलिकॉम व टेक कंपन्या  6G वर काम करत आहेत

मोठ्या कंपन्या तयारीत

Picture Credit: Pinterest

6G नेटवर्कमुळे अतिशय  जलद इंटरनेट, कमी latency  व अधिक स्मार्ट डिजिटल  सेवा मिळू शकतात

दैनंदिन जीवनाला वेग

Picture Credit: Pinterest

भारत सरकारने 2023 मध्येच  Bharat 6G Vision Document  जाहीर केले आहे

भारताची 6G योजना

Picture Credit: Pinterest

भारतासह जगभरात 2030 च्या आसपास, 6G नेटवर्क लाँच  होण्याची शक्यता आहे

कधी लाँच होणार?

Picture Credit: Pinterest

