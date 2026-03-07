भारतात 6G कधी होणार लाँच?भारतात सुपरफास्ट 6G \nनेटवर्कची प्रतिक्षा Technology 07 March 2026 Author: वेद बर्वे 5G पाठोपाठ 6G भारतात कधी लाँच होणार \n6G नेटवर्क? काय असेल \nखासियत? Picture Credit: Pinterest सध्या 6G नेटवर्कचे टेस्टिंग \nसुरू असून, काही अपेक्षित \nफायदे चर्चेत आहेत टेस्टिंग सुरू Picture Credit: Pinterest चर्चेनुसार, 6G मध्ये इंटरनेट स्पीड \n 1 Tbps पर्यंत जाऊ शकतो किती असेल स्पीड? Picture Credit: Pinterest 6G मुळे AI, Virtual Reality, \nSmart Cities, Self-Driving Cars \nयांसारख्या तंत्रज्ञानाला मोठी \nमदत मिळू शकते नवीन तंत्रज्ञानाला चालना Picture Credit: Pinterest भारतासह जगभरातील अनेक मोठ्या टेलिकॉम व टेक कंपन्या \n6G वर काम करत आहेत मोठ्या कंपन्या तयारीत Picture Credit: Pinterest 6G नेटवर्कमुळे अतिशय \nजलद इंटरनेट, कमी latency \nव अधिक स्मार्ट डिजिटल \nसेवा मिळू शकतात दैनंदिन जीवनाला वेग Picture Credit: Pinterest भारत सरकारने 2023 मध्येच \nBharat 6G Vision Document \nजाहीर केले आहे भारताची 6G योजना Picture Credit: Pinterest भारतासह जगभरात 2030 च्या आसपास, 6G नेटवर्क लाँच \nहोण्याची शक्यता आहे कधी लाँच होणार? Picture Credit: Pinterest ₹3,000 नी स्वस्त झाला, \n‘हा’ Motorola फोन पुढे वाचा