Technology

07 March 2026

Author:  वेद बर्वे

₹3,000 ची सूट

'या' वेरिअंटवर Motorola देतेय  ₹3,000 चे खास डिस्काउंट

डिस्काउंसह मिळत आहे Motorola Edge 70 मॉडेल

Motorola Edge 70

नवीन किंमत पाहण्याआधी  एक नजर टाकूया फीचर्सवर 

नवी किंमत किती?

6.7 इंच डिस्प्ले, 1.5K रेजल्यूशन, 120Hz रिफ्रेश रेट, स्लिम बॉडी आणि प्रीमियम डिझाईन

डिस्प्ले व डिझाईन

मिड-रेंज प्रोसेसर, जो डेली यूज, मल्टीटास्किंग आणि गेमिंगसाठी बेस्ट; 8GB RAM, 256GB स्टोरेज

प्रोसेसर व परफॉर्मन्स

ड्युअल 50MP रिअर कॅमेरा, 50MP फ्रंट कॅमेरा

कॅमेरा सेटअप

5000mAh बॅटरी आणि 68W फास्ट चार्जिंग

बॅटरी व चार्जिंग

डिस्काउंट नंतर Motorola Edge  70 ची किंमत: ₹29,999

ऑफर प्राईस

