₹3,000 नी स्वस्त, 'हा' Motorola फोनMotorola च्या 'या' मॉडेलवर 
डिक्साउंट ऑफर Technology 07 March 2026 Author: वेद बर्वे ₹3,000 ची सूट 'या' वेरिअंटवर Motorola देतेय 
₹3,000 चे खास डिस्काउंट डिस्काउंसह मिळत आहे 
Motorola Edge 70 मॉडेल Motorola Edge 70 नवीन किंमत पाहण्याआधी 
एक नजर टाकूया फीचर्सवर नवी किंमत किती? 6.7 इंच डिस्प्ले, 1.5K रेजल्यूशन, 
120Hz रिफ्रेश रेट, स्लिम बॉडी 
आणि प्रीमियम डिझाईन डिस्प्ले व डिझाईन मिड-रेंज प्रोसेसर, जो डेली यूज, मल्टीटास्किंग आणि गेमिंगसाठी 
बेस्ट; 8GB RAM, 256GB स्टोरेज प्रोसेसर व परफॉर्मन्स ड्युअल 50MP रिअर कॅमेरा, 
50MP फ्रंट कॅमेरा कॅमेरा सेटअप 5000mAh बॅटरी आणि 68W 
फास्ट चार्जिंग बॅटरी व चार्जिंग डिस्काउंट नंतर Motorola Edge 
70 ची किंमत: ₹29,999 ऑफर प्राईस