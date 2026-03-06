Apple MacBook Neo लाँच; भारतात किंमत किती?Apple MacBook Neo चे \nशानदार लाँचिंग Technology 06 March 2026 Author: वेद बर्वे सर्वात स्वस्त मॅकबुक Apple MacBook Neo हा कंपनीचा \nआतापर्यंतचा सर्वात स्वस्त \nमॅकबुक आहे Picture Credit: Pinterest यामध्ये 13-inch Liquid Retina \nडिस्प्ले दिला आहे डिस्प्ले Picture Credit: Pinterest यात A18 Pro चिपसेट आहे, \nजो iPhone 16 Pro मध्ये \nवापरण्यात आला आहे चिपसेट Picture Credit: Pinterest Apple MacBook Neo सिल्व्हर, \nब्लश, सिटरस आणि इंडिगो \nया 4 रंगात मिळेल कलर व्हरायटी Picture Credit: Pinterest स्वस्त किंमतीमुळे MacBook Neo \nAsus, HP आणि क्रोमबुक या \nसारख्या विंडोज लॅपटॉप्सना \nटक्कर देऊ शकतो विंडोजला टक्कर Picture Credit: Pinterest निओची किंमत जरी स्वस्त असली, तरी कंपनीने त्याचे डिझाईन व \nलूक प्रिमियम ठेवले आहे स्वस्तात प्रिमियम फिल Picture Credit: Pinterest भारतात याचे दोन वेरिअंट्स \nमिळतील, ज्याची किंमत \nवेगवेगळी असेल भारतात किंमत किती? Picture Credit: Pinterest 256GB वेरिअंटची अंदाजे किंमत 69,900 रुपये; तर 512GB ची \nअंदाजे किंमत 79,900 रुपये अंदाजे किंमत Picture Credit: Pinterest गुढीपाडव्याला ‘हे’ बजेट \nफोन देऊ शकता भेट पुढे वाचा