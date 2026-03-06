Apple MacBook Neo चे शानदार लाँचिंग

Technology

06 March 2026

Author:  वेद बर्वे

सर्वात स्वस्त मॅकबुक

Apple MacBook Neo हा कंपनीचा आतापर्यंतचा सर्वात स्वस्त मॅकबुक आहे

यामध्ये  13-inch Liquid Retina  डिस्प्ले दिला आहे

डिस्प्ले

यात A18 Pro चिपसेट आहे,  जो iPhone 16 Pro मध्ये वापरण्यात आला आहे

चिपसेट

Apple MacBook Neo सिल्व्हर,  ब्लश, सिटरस आणि इंडिगो या 4 रंगात मिळेल

कलर व्हरायटी

स्वस्त किंमतीमुळे MacBook Neo Asus, HP आणि क्रोमबुक या सारख्या विंडोज लॅपटॉप्सना  टक्कर देऊ शकतो

विंडोजला टक्कर

निओची किंमत जरी स्वस्त असली, तरी कंपनीने त्याचे डिझाईन व लूक प्रिमियम ठेवले आहे

स्वस्तात प्रिमियम फिल

भारतात याचे दोन वेरिअंट्स मिळतील, ज्याची किंमत  वेगवेगळी असेल

भारतात किंमत किती?

256GB वेरिअंटची अंदाजे किंमत 69,900 रुपये; तर 512GB ची अंदाजे किंमत 79,900 रुपये

अंदाजे किंमत

