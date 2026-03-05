गुढीपाडव्याला \u0026#x27;हे\u0026#x27; बजेट फोन देऊ शकता भेटगुढीपाडव्याचा मुहूर्त नवीन \nफोन घेण्यासाठी योग्य Technology 05 March 2026 Author: वेद बर्वे बजेट स्मार्टफोन्स या पाडव्याला स्वत:साठी किंवा \nभेट देण्यासाठी \u0026#039;या\u0026#039; बजेट \nस्मार्टफोन्सचे पर्याय उपलब्ध Picture Credit: Pinterest 5G सपोर्ट, 50MP कॅमरा, सुपर \nफास्ट डिस्प्ले आणि रोजच्या वापरासाठी बेस्ट परफॉर्मन्स, \nअंदाजे किंमत- ₹14,599 Redmi 15 5G Picture Credit: Pinterest पावरफुल 5G सपोर्ट, AMOLED \nस्क्रीन, 45W चार्जिंग, अंदाजे \nकिंमत- ₹13,999 POCO M7 Plus 5G Picture Credit: Pinterest स्लिक डिझाइन, मोठी बॅटरी, \n5G कनेक्टिव्हिटी, अंदाजे \nकिंमत- ₹12,999 Realme Narzo 80 Lite 5G Picture Credit: Pinterest विश्वासार्ह ब्रँड, संतुलित परफॉर्मन्स, बजेटमध्ये बेस्ट फिचर्स, अंदाजे \nकिंमत- ₹8,999 Samsung Galaxy A07 Picture Credit: Pinterest 5G सपोर्ट, चांगला कॅमेरा आणि \nभरपूर बॅटरी लाईफ, अंदाजे \nकिंमत- 11,979 Realme C73 5G Picture Credit: Pinterest टिकाऊ बॅटरी आणि स्टाइलिश लूकसह 5G फोन, अंदाजे \nकिंमत- 14,499 Oppo A6x 5G Picture Credit: Pinterest 6000 mAh बॅटरी, 120 Hz स्क्रीन अंदाजे किंमत- 14,999 Motorola G64 5G Picture Credit: Pinterest iPhone 17e vs iPhone 16e, \nकोण ठरणार वरचढ? पुढे वाचा