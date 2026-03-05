गुढीपाडव्याचा मुहूर्त नवीन फोन घेण्यासाठी योग्य

Technology

05 March 2026

Author:  वेद बर्वे

बजेट स्मार्टफोन्स

या पाडव्याला स्वत:साठी किंवा भेट देण्यासाठी 'या' बजेट स्मार्टफोन्सचे पर्याय उपलब्ध

Picture Credit: Pinterest

5G सपोर्ट, 50MP कॅमरा, सुपर फास्ट डिस्प्ले आणि रोजच्या वापरासाठी बेस्ट परफॉर्मन्स, अंदाजे किंमत- ₹14,599

Redmi 15 5G

Picture Credit: Pinterest

पावरफुल 5G सपोर्ट, AMOLED  स्क्रीन, 45W चार्जिंग, अंदाजे किंमत- ₹13,999

POCO M7 Plus 5G

Picture Credit: Pinterest

स्लिक डिझाइन, मोठी बॅटरी,  5G कनेक्टिव्हिटी, अंदाजे  किंमत- ₹12,999

Realme Narzo 80 Lite 5G

Picture Credit: Pinterest

विश्वासार्ह ब्रँड, संतुलित परफॉर्मन्स,  बजेटमध्ये बेस्ट फिचर्स, अंदाजे किंमत- ₹8,999

Samsung Galaxy A07

Picture Credit: Pinterest

5G सपोर्ट, चांगला कॅमेरा आणि भरपूर बॅटरी लाईफ, अंदाजे किंमत- 11,979

Realme C73 5G

Picture Credit: Pinterest

टिकाऊ बॅटरी आणि स्टाइलिश लूकसह 5G फोन, अंदाजे किंमत- 14,499

Oppo A6x 5G

Picture Credit: Pinterest

6000 mAh बॅटरी, 120 Hz स्क्रीन  अंदाजे किंमत- 14,999

Motorola G64 5G

Picture Credit: Pinterest

